社论：本地华文媒体迎接新挑战

即将出任新报业媒体信托主席的许文远表示，信托属下的华文媒体集团下来得把内容年轻化；利用数码科技把优质内容呈现给受众；招揽和留住人才；以及有系统地加强新闻专业培训。他强调，以《联合早报》为主的华文媒体须以新加坡视角发挥价值，为海内外读者提供优质内容。展望本地华文媒体的未来，许文远用“否极泰来”予以概括；而要实现这一愿景，就必须迎难而上，克服新时代的新挑战。

本地华文媒体向来肩负着推广华人文化、反映华社心声的重要使命。同时，它也就区域和国际课题，提供新加坡这个融汇东西方价值观的小国的独特视角。毋庸讳言，本地华文媒体近几十年来面对了不小的挑战，包括社会用语习惯的趋势性改变，数码科技对媒体生态的颠覆，以及数码信息科技跨国界传播所带来的方方面面的冲击。新报业媒体信托的成立，正是为了因应这种种变化，让本地媒体继续扮演反映和凝聚社会共识的关键角色。

尽管包括华文媒体在内的本地传统媒体，都在不同程度上面对上述挑战，它们也不断与时并进，以优质的内容持续得到读者的肯定。多项调查都证实，国人还是相信本地主流传统媒体的内容，并且愿意付费获得。互联网虽然充斥着巨量免费信息，但品质良莠不齐，近来更因为国际地缘政治博弈的升级，不少国家行为者通过互联网传播假信息来展开信息战和心理战。因此，传统媒体在信息传播方面的任务变得更为重要。

作为下情上达的核心媒介，本地华文媒体至今不遗余力地反映华社就重大社会议题和国家政策的关切和担忧。这个使命与责任在快速变化、更具挑战的当前时代只会更突出。当前，全球经济重心随着中国的发展东移，为本区域带来庞大的机遇和挑战。来自中国的移民在东南亚各国与世界各地落地生根，华文阅读群体在世界范围内扩大，加大了对优质华文媒体的客观需要。本地华文媒体对于世界趋势变化的报道、反映和分析，对本地社会而言，是发挥着无可替代的作用；对全球华文读者而言，则是提供了多一个优质的选择。

新加坡是两岸三地之外，存在有影响力的华文媒体的社会。本地华文媒体对于重大区域和国际课题的报道和分析，具备不同于其他社会的华文媒体的独特视角，并能够从非当事方的角度，提供相对全面及平衡的观点和分析。这种长期累积的能力及声誉，不但为全球华文受众所珍惜，更是新加坡宝贵的资产，必须予以大力的维护及培育。

当然，本地华文媒体的根基与服务对象，仍必须牢牢扎根于新加坡社会。随着社交媒体的普及，年轻一代接受信息的习惯、方式，与过去相比已经大为不同，即使年长读者也经常从互联网中获取信息。因此，本地华文媒体在传播渠道的掌握与传播技巧上，也要不断与时并进，以贴近本地受众的方式和“说故事”的技巧，来更好地服务本地受众、满足他们对优质信息的需求。在过程中，反映新加坡社群的所思所想，培养对社会的关怀，又筑牢自主的世界观、强化公民意识及身份认同。由此观之，本地华文媒体推进数码化、增强专业能力、吸引和留住人才等努力，其意义就不局限在自身的利益而已。

“否极泰来”取自《易经》的两个卦名，分指人事的逆境和顺境。这个华人的古老智慧重视的是时机与过程。从逆境到顺境，除了当事人不懈的努力，也必须能够把握有利的天时。新报业媒体信托在此时成立，应当是满足了这一条件。从逆境到顺境，也是一个不能丢失信心的过程。在顺境到来之前，甚至还必须经历严峻的考验，浴火重生。唯有真金不怕火炼，本地华文媒体要抵达“泰来”的彼岸，除了靠自己的努力，在“否极”的低谷阶段仍须自强不息，别无捷径。