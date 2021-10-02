社论：美国须加强在本区的经济存在

我国外交部长维文医生9月21日赴美访问八天，先在纽约出席联合国大会，之后续程至华盛顿进行工作访问，期间会见了多位美国政府与国会要员，包括国务卿布林肯，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔，参议院外交委员会主席梅嫩德斯，众议院外交事务委员会亚太、中亚和核不扩散小组委员会副主席夏伯特，众议院新加坡核心小组联席主席拉森和施维克特等，是一次实质性的访问。

维文向美方传达的固然是新加坡对国际事务的观点和立场，但在很大程度上，也代表亚细安十国的整体观点和立场。他在结束行程回国前接受新加坡媒体访问时，总结了向美方传达的主要信息是，不要只从大国竞争角度来看待这个区域，别把本区国家当作代理人、棋子或角力场，而是要看到这里的优势，这个地区的实际价值。

毫无疑问，美国现在最担心和最在意的是中国，但对亚细安十国而言，贸易和投资则是当前最重要的战略考量。“谁要和我们进行贸易？谁会来投资？我们要怎样建立互惠互利的经济关系？推动战略的是经济。”这等于清楚地告诉美国人，只专注于在本区部署与中国的军事抗衡是不行的。除了军事，美国也必须加强它在本地区的经济存在，保持两者的平衡。

维文指出，美国是东南亚最大的投资方，投资额超过在印度、中国、日本和韩国的总和，在本区域有着切身的经济利益，而中国几乎是每一个东南亚国家最大的贸易伙伴，亚细安也是中国最大贸易伙伴。这说明美中两国对亚细安都很重要，也都有各自的切身利益须照顾，不能顾此失彼。

不过，在中美大博弈的背景下，美国似乎是全神贯注于军事上的合纵连横，而忽略了在经济上的投入，特别是在多边贸易体系的主导与推动。反之，中国采取的战略则是经济驱动的。美国在特朗普手上退出了由其前任奥巴马大力主导的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），现在国内政治风向转变，也没有回头加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的打算。中国却已在9月16日正式申请加入。此外，中国也是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的成员，美国则同样缺席。

若说东南亚国家现在的战略是经济驱动的话，那中国的战略显然就更加符合它们的期望。但这不等于说亚细安各国在经济上都乐于完全向中国一边倒，或是完全否定美国在本地区的军事存在。事实上大家心里都很明白，本区需要大国的势力均衡，以维持过去数十年来的相对稳定与和平，这也是一种对各方的发展最有利的状态。

我们相信，美中双方的领导人都有足够的理性和智慧认识到，彼此可以竞争，但必须斗而不破，绝不能走上战争的绝路。双方恢复对话，消除敌意，建立新的共存共荣大国关系，并共同形塑各种区域和全球的多边军事、经济、贸易等架构与合作机制，才是上上之策。

诚如维文所指出的，东南亚国家有6亿5000万人口，区域生产总值目前合计为2.8万亿美元（约3.8万亿新元），而这个金额接下来20年将翻两番，不管是贸易、投资、数码与绿色经济、供应链和应对瘟疫等领域，都有中美两国大展拳脚的机会。可以说，维文此次美国之行所传达的信息已经再明确不过，他表达了东南亚国家的集体意愿和人心所向，接下来就看中美两国是否能拿出大国的担当与魄力，为本区的和平发展开启一个崭新的时代。