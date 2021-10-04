社论：跟上消费形态变化保护消费者权益

新加坡消费者协会（CASE）今年成立50年，上任第100天的消协新会长杨益财日前在博客上贴文，阐述他将在任期内处理的五大重点项目，即在网络购物、高额预付金、不公平交易、价格比较和个人贷款五大方面，更好地保障消费者权益。

杨益财特别指出，网上购物过去几年越来越受欢迎，疫情期间更是快速增长，但调查显示，约四成消费者对于网购有不好的经历。消协在2020年1月至2021年6月之间接获的投诉当中，就有五分之一涉及网购。

随着近年来消费者习惯改变，杨益财列下的工作重点看来，反映出消协作为保护消费者权益的公益性组织，正随着消费形态的改变，尽到本身的职责所在。消协在50年来不懈努力，促进零售商家信守公平诚信的原则，协助消费者争取本身的权益，尽管消费者维权意识已越来越强，涉及欺诈、不公平交易的手段也五花八门。

新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）在研究可能误导消费者的常见标价作业后，拟定商家应采用一系列良好作业方式，确保消费者能准确、清楚地了解标价和附带条款。商家以低标价来吸引消费者、与竞争对手比较价格、为商品或服务提供折扣、使用“免费”的字眼这四类标价做法都可能违例。

这个价格透明度准则（Guidelines on Price Transparency）适用于网上和实体店零售商，已在2020年11月1日起生效，准则让商品服务标价更透明，也鼓励业者落实良好的交易方式，让消费者在采购时能在更知情的情况下做决定。

竞消委的前身是新加坡竞争局，自2018年改名后被赋予调查及执法权力，Grab和Uber因在我国的合并交易极大削弱了市场竞争，就曾分别被竞消委罚款642万元和658万元。

虽然竞消委在关于标价、折扣、免费优惠和价格比较等方面的条例，让消费者在较透明、公平交易法令下获得保护，不过，实体商店和网购平台仍不乏陷阱，让消费者一不小心就会受骗失财。竞消委的调查显示，每三名网购者中就有两人曾碰过不公平交易手法，例如虚假限时折扣和促销。

杨益财表示，消协希望能更快杜绝不公平交易手法，以减少受害者人数。消协因此将设立网络论坛，让消费者分享对产品和服务的反馈，以提醒其他消费者一些企业的不公平交易手法。这种交流有助于提高消费者的警惕心，避免在掏钱购物后发现上当吃亏。

为了加强保护电子商务消费者，消协将同本地的大型网购业者制定消费者纠纷管理框架，以帮助消费者更快更公平地解决纠纷，进而在消费者和网购平台之间建立长期良好的信任关系，希望这个网购纠纷管理框架早日出台。

消协在2005年9月1日起推出消协认证标志（CaseTrust），最初是针对私立教育机构，借以保护国际学生利益，后来经常被消费者投诉的美容美发业也加入这个认证机制，消费者若在购买美容或美发配套后反悔，可在五天内要求全额退款。但没有加入这个认证机制的美容业者，仍不时传出以高压行销手法欺骗消费者。

消协接下来将扩大消协认证标志范围，以涵盖家具业、百货公司和健身室。消协也将加强对高额预付金的保护，确保消费者在签订装修配套、健身房会员或旅游配套时，所预先支付的费用可以获得保障。

消协今后另一个重点工作是关注年轻一代债务高涨的趋势。这也是反映了时代之所需。随着社会财富增长以及网购变得普及，年轻一代的金钱观念与上一辈已大不相同。在及时行乐的观念下，一些人对花“未来钱”已没心理底线，金融机构则推出更多“先消费、后付款”的分期付款模式推波助澜。这个趋势如果听之任之，将让更多人不知不觉中债台高筑。由于网购是以无现金支付，年轻人看不到钱从自己口袋出来，往往最后才发现开销已远超自己的支付能力。

时代在改变，社商业模式与人们的消费观念都已回不到过去。但是无论在怎么样的时代，保护消费者权益，维护公平交易等原则，避免下一代陷入债务陷阱，都是不会改变的主流价值观，也是商业社会运行的基础。保护消费者的权益，核心精神是确保市场经济中的诚信，最终受到保护的将不只是消费者，而是整个市场机制的健康运行与发展。