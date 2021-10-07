社论：须尽快消除病例剧增下的混乱现象

新加坡冠病单日确诊病例在本周二已突破3000，本月首五天，已有35名病患因冠病逝世。

这两个月来不断恶化的新一波病情，让人担心医疗设施的负荷即将达到极限，医疗人员和其他后勤服务人员不足的情况已经开始显现。民间不满的情绪相当多，尤其是围绕着居家康复计划和社区护理服务的问题。

为了逐渐适应病患的增加，政府早前宣布分四个阶段开放，首个阶段试行居家康复，再补以更多的治疗设施和社区护理设施床位。该计划试行以来，卫生部与家属的沟通缺乏效率，投诉层出不穷。

由于病患和需隔离者一下子爆增，从卫生部、医院到各社区护理和隔离中心，热线电话都热过了头，很难打通，打通了又被引导去其他部门，导致不少病患家属心急如焚，忧虑化为愤怒，这是政府在设计居家康复计划时始料不及的。

人力的短缺是个关键问题，总理李显龙一周前已表示政府听到人们的不满，当局正在努力改善。为了减轻人手紧张，政府吁请医护人员和志愿者加入志愿团队，支援抗疫前线，可喜的是过去一周已有600人报名，包括一些来自非医疗业的人士。

此外，当局得到武装部队的协助，从本月起，人民协会也加入支援。这是个好现象，其他社会团体也应该积极响应。

另一受人关注的问题是，本地疫情何时达到顶峰，对此专家的看法不一。财政部长黄循财认为，没有任何预测模型可以百分百确定接下来几周的传染曲线。

正因为如此，我们必须简化整个涉及医疗、康复和隔离的程序，让病患与家属知道如何遵循，这也能减轻当局的人手压力。

新病例数据上升迅速，人手的增加肯定无法及时跟上，简化应对疫情的程序，减少民间甚至是执行者的混乱，才能事半功倍。

新加坡现在的抗疫重点是放在重症者身上，政府认为，国人无须对每日确诊数据过度焦虑和恐惧。

过度恐惧或淡定以对的两种情况各有利弊，人们过度恐惧就会提高自觉和自律，减少出门和聚会，并更有意识地遵守防疫和安全措施。人们淡定以对则可能放松警戒，以为已经完成疫苗接种，即使受到感染也会没事，却忽略了家中有人确诊，其他家人都面对更大的风险。

现在我们必须为日增5000甚至一万起病例作准备，卫生部长王乙康近日在国会回答问题时说，无论是在策划、设施容纳量和人力方面，政府都一直致力于提前两步规划。

从近日的实际情形来看，政府所谓的“提前两步规划”还有很大的改善空间。

优化检测、隔离与治疗程序，必须从受众（病患与家属）的角度作全面的考虑，尤其是当局必须照顾到老年病患的处境。最基本的问题如，老人病患一被送入社区护理或是隔离中心时，房内设备的使用，都应该给他们说清楚。在各个环节尤其是最前线，必须加紧督导，确保专业或非专业的服务人员，遵守基本的工作规定。

目前，超过半数，即介于52%到56%的冠病病患是居家康复，另有20%在社区护理设施、10%在医院和冠病治疗设施，其余则在客工宿舍。

冠病给全世界的医疗体系带来前所未有的挑战，每个国家所走的抗疫路子不尽相同。居家康复计划应该不断扩大，以应付预期的病例大增。例如，年龄的规定还可以考虑放寛，不同的家庭有不同的居住条件，让病患及其家属作出选择更为人性化。病患家属也应该提高警惕，自我保护，自我检测。居家康复计划的成功推行，是我们能否过渡到“与冠病共处”的关键之一，因此家属合作的重要性不言而喻。