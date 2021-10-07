社论：须尽快消除病例剧增下的混乱现象

来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月7日 5:00 AM

邱德拔医院将义顺社区医院外的大厅扩大为急诊部等候区并加盖帐篷，供冠病确诊病患等候转至社区护理或治疗设施前使用。（档案照）
邱德拔医院将义顺社区医院外的大厅扩大为急诊部等候区并加盖帐篷，供冠病确诊病患等候转至社区护理或治疗设施前使用。（档案照）

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新加坡冠病单日确诊病例在本周二已突破3000，本月首五天，已有35名病患因冠病逝世。

这两个月来不断恶化的新一波病情，让人担心医疗设施的负荷即将达到极限，医疗人员和其他后勤服务人员不足的情况已经开始显现。民间不满的情绪相当多，尤其是围绕着居家康复计划和社区护理服务的问题。

为了逐渐适应病患的增加，政府早前宣布分四个阶段开放，首个阶段试行居家康复，再补以更多的治疗设施和社区护理设施床位。该计划试行以来，卫生部与家属的沟通缺乏效率，投诉层出不穷。

由于病患和需隔离者一下子爆增，从卫生部、医院到各社区护理和隔离中心，热线电话都热过了头，很难打通，打通了又被引导去其他部门，导致不少病患家属心急如焚，忧虑化为愤怒，这是政府在设计居家康复计划时始料不及的。

人力的短缺是个关键问题，总理李显龙一周前已表示政府听到人们的不满，当局正在努力改善。为了减轻人手紧张，政府吁请医护人员和志愿者加入志愿团队，支援抗疫前线，可喜的是过去一周已有600人报名，包括一些来自非医疗业的人士。

此外，当局得到武装部队的协助，从本月起，人民协会也加入支援。这是个好现象，其他社会团体也应该积极响应。

另一受人关注的问题是，本地疫情何时达到顶峰，对此专家的看法不一。财政部长黄循财认为，没有任何预测模型可以百分百确定接下来几周的传染曲线。

正因为如此，我们必须简化整个涉及医疗、康复和隔离的程序，让病患与家属知道如何遵循，这也能减轻当局的人手压力。

新病例数据上升迅速，人手的增加肯定无法及时跟上，简化应对疫情的程序，减少民间甚至是执行者的混乱，才能事半功倍。

新加坡现在的抗疫重点是放在重症者身上，政府认为，国人无须对每日确诊数据过度焦虑和恐惧。

过度恐惧或淡定以对的两种情况各有利弊，人们过度恐惧就会提高自觉和自律，减少出门和聚会，并更有意识地遵守防疫和安全措施。人们淡定以对则可能放松警戒，以为已经完成疫苗接种，即使受到感染也会没事，却忽略了家中有人确诊，其他家人都面对更大的风险。

现在我们必须为日增5000甚至一万起病例作准备，卫生部长王乙康近日在国会回答问题时说，无论是在策划、设施容纳量和人力方面，政府都一直致力于提前两步规划。

从近日的实际情形来看，政府所谓的“提前两步规划”还有很大的改善空间。

优化检测、隔离与治疗程序，必须从受众（病患与家属）的角度作全面的考虑，尤其是当局必须照顾到老年病患的处境。最基本的问题如，老人病患一被送入社区护理或是隔离中心时，房内设备的使用，都应该给他们说清楚。在各个环节尤其是最前线，必须加紧督导，确保专业或非专业的服务人员，遵守基本的工作规定。

目前，超过半数，即介于52%到56%的冠病病患是居家康复，另有20%在社区护理设施、10%在医院和冠病治疗设施，其余则在客工宿舍。

冠病给全世界的医疗体系带来前所未有的挑战，每个国家所走的抗疫路子不尽相同。居家康复计划应该不断扩大，以应付预期的病例大增。例如，年龄的规定还可以考虑放寛，不同的家庭有不同的居住条件，让病患及其家属作出选择更为人性化。病患家属也应该提高警惕，自我保护，自我检测。居家康复计划的成功推行，是我们能否过渡到“与冠病共处”的关键之一，因此家属合作的重要性不言而喻。

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