社论：沉着应对稳步迈向新常态

2021年10月11日

李显龙总理10月9日中午发表全国讲话，坦言同冠病对抗的战斗很漫长，但我国确实已经在通往新常态的道路上稳步前进，不过我们至少还要三个月，甚至半年才会达到新常态。

总理指出，如果病例再次出现激增，政府或许得再度踩下刹车踏板，采取安全管理措施来保护医疗系统和医护人员。

在截至10月9日五天里，我国每天的确诊病例都在3000起以上，有人觉得控制疫情更重要，因为人命关天，但也有人认为必须保工作拼经济，否则许多人将无法维持生计，而在这个争议前面，我们已多管齐下走在新常态之路上。

李总理的全国讲话及随后联合领导抗疫跨部门工作小组召开的记者会，清楚地解释我国目前的抗疫情况，让国人明白国家社会所面对的困难之处，以及每个人须负起的个人责任。

李总理解释，在冠病疫情暴发初期，我国致力于避免国人感染病毒，采取了清零策略。不过，随着传染力更强的德尔塔变种病毒出现，我国必须改变战略，迈向与冠病共存。

虽然与冠病的斗争还没有结束，李总理指出，人们逐渐适应与冠病共存的新生活，处境已经比一年前，甚至比半年前好了很多。

尽管如此，通往新常态的抗疫之路仍漫长，我们必须压制病例激增的趋势，以免医疗体系承受过大的压力，而在迈向新常态的道路上，人们更必须谨慎外出，减少群聚，采取防范措施，避免把病毒带回家。

总理就提醒年长者，“可以出外运动呼吸新鲜空气，但请减少与朋友聚餐、喝咖啡和啤酒，这将降低你接触病毒的风险。”实际上，每个年龄层的国人都必须有防疫的意识，要继续如常生活，遵守安全管理措施不能少。

政府解释病例增幅比预期高出许多的原因，同时宣布大幅简化应对疫情的医疗程序，包括无症状者不必做聚合酶链式反应（PCR）检测，密切接触者抗原快速检测（ART）呈阴可出门等，这些均有助于减缓人们的焦虑、不安和恐惧。与此同时，政府实施调整抗疫策略，国人也必须调整防疫心态，更须严格落实自我管理。

随着我国采取“与病毒共存”的防疫策略，并在开放经济与控制疫情之间求取平衡，开放边境是接下来的计划，虽然有人担心这可能输入更多病例，不过，从德国和文莱的疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane）启动一个月来，超过3100名旅客在只须检测无须隔离的情况下入境我国，只有两人在抵新时确诊染疫，该计划确实为本地旅游业带来一线曙光。

继德国和文莱之后，我国和韩国今年11月15日起，将相互开通疫苗接种者旅游走廊计划，该计划也将扩大至加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国。这11个疫苗接种者旅游走廊计划全开通后，预计每天有多达3000名旅客可入境新加坡。为了加快重启旅游业的步伐，我国将简化有关计划的检测程序，把聚合酶链反应（PCR）拭子检测次数从原来的四次减至两次。

好些国家已在尝试开放旅游景点，并看到一些成果。以旅游业为重要经济支柱的泰国为例，普吉岛7月启动“沙盒计划”三个月内，吸引超过4万2000名外国游客入岛，创造经济收益达20亿泰铢（8050万新元）。

李总理预计，接下来几周病例仍会继续增加，而疫情多次的演变已让我们始料未及，还可能再次让我们无法意料，总理说：“但我有信心，我们一定能进入新常态。”

近期每日新增病例居高不下，政府将随时调整防疫措施，国人如常生活时，必须遵守防疫规定，各尽其责设法让病例下降，稳扎稳打步步为营，设法挺过最艰难的时刻。我们需要坚定信心，各司其职使疫情稳定，小心翼翼适时放宽各项限制，最终过渡到新常态。