社论：两岸关系紧张不利区域和平

台湾总统蔡英文在双十节演说里，首次表示“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，强调两岸分治72年形成了“中华民国台湾”，颠覆了两岸根据“九二共识”模糊主权的做法，被形容为比前总统李登辉“特殊国与国关系”的“两国论”更为激进。当下中美关系竞争与对抗大于合作的背景，以及中国国力持续壮大，大陆民意对于统一的期待增强，两岸模糊主权搁置争议的做法，越来越难以为继。台海形势趋紧，不利于区域的和平发展。

中美在军事上于南中国海及台海动作频繁，让区域形势有所升温，中国大陆在“十一”国庆假期五天内，共出动150架次战斗机、轰炸机和其他军机飞入台湾防空识别区，被台湾国防部长形容为个人从军40年以来最严峻的形势。美国官员随后通过媒体放风，表示美军特战部队和海军陆战队秘密协助培训台湾军队，已经长达一年。五角大楼发言人称，美国对台湾的军事协助，同中国大陆的威胁保持对称。

尽管美国总统拜登碍于两党共识，继承了前任强硬的对华政策，但在具体措施上，却不断寻求与中国改善紧张关系。一方面，美国在安全领域似乎多面出击，联合英国及澳大利亚组成新军事联盟，也在华盛顿召开了“四方会谈”领导人会晤，但在香港、新疆、病毒溯源等争议性课题上，白宫的强硬表态并没有伴随更多针锋相对的做法。在关税课题上，拜登政府似乎也发出了要和解的信号；而民主党所关心的全球气候课题，则需要中国的配合。

中国国力的崛起，是台海形势的另一个变数。两岸在冷战后期开启官方互动，固然是当时的全球大环境使然，另一个因素更在于中国大陆“发展是硬道理”的国策；经济上的双赢前景，让两岸都愿意接纳互不否认主权的战略模糊做法，搁置政治分歧来推进经贸合作。对于中共而言，经济成熟意味着实力的强化，但也增加了用经济发展保持统治正当性的难度。大陆舆论近年不时冒出“武统”“和统”的辩论，反映的便是这一条件变化。

模糊主权的“九二共识”说不但因此而根基松动，在台湾内部也面临被质疑的困境。自民进党2016年重新上台执政后，便被指不断掏空维系国共两党“一个中国”基础的中华民国法统。蔡英文双十演说被国民党批评只提及“中华民国”六次、“中华民国台湾”三次、“台湾”48次。她还首次提出“互不隶属”说，直接挑战中华民国宪法增修条文里所隐含的“一国两区”说法。一些民调也发现，台湾年轻一代所认知的“中华民国”，已经不包括“自由地区”以外的大陆地区了。

对于民进党在国家定位论述上的挑战，国民党陷入了两难窘境。在面对中国大陆时，“中华民国”在“九二共识”的模糊性里，仍然有理论上存在的空间，可是这一操作空间却完全不掌握在自己手里，更因为中国大陆条件的改变而日趋缩小。在面对民进党时，又担心被抹红为“通共”“急统”，而发展不出能凝聚最大民意共识的新论述。作为一人一票的民主社会，台湾民众在这一课题上的立场光谱越来越分散，也增加了问题的复杂性。

美国本区域盟友的姿态，进一步加剧了紧张形势。日本新首相岸田文雄在上台前表示，应对中国将是其政府的首要工作之一。日本最新版的国防白皮书更表明，台海稳定攸关日本的国家安全。刚访问台湾的澳大利亚前总理阿博特，呼吁民主国家团结一致，也认为澳洲政府应协助台湾加入“跨太平洋伙伴全面进展协定”。日澳对于台湾的立场，显然建立在它们对北京战略意图的判断上。不难想象，台海已迎来不利区域和平稳定的多事之秋。