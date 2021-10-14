社论：“差别对待”是对国人的保护

从昨天开始，我国有针对性地收紧限制措施，禁止未接种疫苗者进入商场和景点，他们也不能在小贩中心和咖啡店堂食，影响最大的是年长者。

小贩中心和咖啡店是一般民众日常活动的范围，受影响的年长者在心理上肯定不好受。

从积极的角度来看，限制措施的收紧，主要在于鼓励未接种者尽快行动。接种疫苗是大势所趋，可以接种却不接种的人，将面对更多的不便。

近日网上对这轮限制措施发出不小的声讨，认为这种有针对性的差别对待是一种“歧视”。其实，现在电影院、演出场所和餐馆都只接待打过疫苗的观众和顾客。

“差别对待”不是歧视，而是对全体国人的一种保护。不接种疫苗的人面对的感染风险，以及感染后的严重性，都比接种者更高。如果未接种者照样在各个公众场所自由出入，对已接种者构成一些风险，对后者也不公平。

然而，商场里有全科诊所、牙医诊所、学前教育设施等等，禁止未打疫苗的人进入也不实际。永续发展与环境部长傅海燕在宣传视频中表示，当局将采取柔性手法劝阻未接种者，包括规劝、广播和张贴海报。

在这一波来势汹汹的疫情中，巴刹、小贩中心出现过几个大型感染群，社区的传播很快很广。因此，管制人群，以及不让未打疫苗的人堂食，可防止这些公共场合再度暴发新的感染群。

新一波病例，很多是打过疫苗者。李显龙总理在上周末的演说中指出，打疫苗并不能完全免受感染，但不打疫苗感染后的病情则会更加严重。这对国人是个及时的提醒。

最新数据显示，我国83%人口已完成接种，包括在全国疫苗接种计划下注射辉瑞／复必泰或莫德纳疫苗的454万人；至少打了一针的则有85%。除了12岁以下还不允许接种的孩童，显然还有一部分人，仍未行动或者还在采取观望态度。相信他们以年长人士居多。

在我国展开全国疫苗接种计划的初期，疫苗可能引起的副作用是人们的合理担忧，不少人抗拒也很自然。但经过10个月的时间，专家已经确认许多有长期病症的人适合打疫苗，因此基于医药理由不能打疫苗的人已少之又少，但直到今天还有少数人坚持不打疫苗。政府无法强制他们，只能想方设法，扩大差别对待的范围，或许可被视为一种变相规劝，希望改变他们的立场。

目前居家康复已成了既定模式，确诊者如果不是重症，就不一定得去隔离中心或是医院。所以，有打疫苗和没打疫苗，患上冠病后的情况还是有很大差别。未打过疫苗的年长者一旦染疾，进入加护病房的风险很高。

拒绝疫苗的人必须从大局着想，冠病感染者占用了医疗资源，也延迟了其他疾病患者的医疗和手术；而这种种耽误对许多人来说，是有健康代价的，只是它的负面效应要过后才会一一现显。因此，一个人不幸感染不是个人的事，所以每个人都有义务保护自己、家人和广大社会群体。卫生部长王乙康说，我们有1.5%人口属于未接种疫苗的年长者，但他们却占了加护病房和病逝者的三分之二。

此外，减少重症病患，确保医疗体系有余力应对，我们也才有条件进一步开放国门，放寛聚会人数限制等各种有碍经济正常活动的措施。所以，接受或拒绝疫苗的保护，绝不只是个人问题，它终究关系到全体国人的生计，以及大家能否尽快过渡到“与冠病共存”的新常态，更安全地上班上学、社交和出游，过“如常”日子。