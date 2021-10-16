社论：客工宿舍疫情事件敲响的警钟

2021年10月16日

位于裕廊惹兰都康的西雅（Westlite）速建宿舍，星期三发生了不寻常的客工群集事件，一时间气氛紧张，也惊动警方火速赶到现场维持秩序。事缘宿舍暴发冠病疫情，客工申诉有关方面处理不当，多次反馈没结果，以致引发担忧和不满。客工们也投诉宿舍供应的膳食质量差，难以下咽。

人力部迅速介入调查后发现，将确诊冠病的客工从宿舍房间转移到宿舍康复设施（Dormitory Recovery Facility）或中央康复设施（Centralised Recovery Facility）的过程中的确存在延误的问题。经过一番紧急处理之后，患病客工终于得到妥善安置，事件也随之平息。

但这起事件已引起国内外广泛关注，有关方面有必要深入了解事情的来龙去脉，找出问题的症结，并尽快采取补救措施，弥补宿舍管理上可能存在的短板，防止类似事件重演。客工宿舍去年疫情大暴发，人们记忆犹新，当局也吸取了惨痛的教训。宿舍疫情迅速蔓延的一个主要原因是宿舍人口过于密集，通风、卫生等设施不足。

正是为了解决这种硬体设施的先天不足，当局推出了西雅这类新型的半永久性速建宿舍（Quick Build Dormitories），为客工提供较好的住宿环境。速建宿舍采用的新标准，包括每个房间不超过10张床位，床与床之间至少得保持1米的距离。以往每个房间的床位数量没有限制，12至16个人共用一个房间是很常见的。新标准还包括让更少的客工共用公共设施，如厕所、浴室和医务室。

速建宿舍从去年下半年起就陆续出现，照理说，它们在防疫的条件上，比旧款宿舍更完善，但从西雅宿舍暴发疫情的这一例子来看，成效不必然如此。宿舍住有约2000名客工，有四分之一已经确诊。这很容易给人一个印象，觉得宿舍的管理很不到位，防疫程序也捉襟见肘。有客工染病几天后都没有被转移出去，让感染数扩大，似乎也暴露了宿舍内设的康复设施不够，和宿舍外的中央康复设施的联系和沟通也有问题。

宿舍业者及客工雇主都各有说辞。他们声称，确诊冠病客工送往医疗设施的过程受延误，是因过去一周病例突然激增所致。他们已与人力部做出适当安排，确保客工有足够医疗支持，并提醒伙食供应商务必严格遵守卫生标准。但连基本的伙食问题也没处理好，包括事件当天，据客工说等了超过一个小时都未送到，足见管理不当，难辞其咎。

这起事件也让我们关注到人力部属下保障、关怀与接触小组（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）的运作。小组自去年成立，旨在更好地保障本地客工的福利，它专门处理客工与客工宿舍事项，开始时有2000个人手，现在则约有1000人。

据小组署长邓锐辉昨天的说法，问题主要出在确诊人数激增，而分配到宿舍载送患者到适当照料与康复设施的资源不足所致。此外，受影响的客工初来乍到，又多数还未接种疫苗，也增加了问题的复杂性。这确实是个应该吸取的教训。

客工对我国的建筑、海事等行业至关重要。目前住在全岛数以百计的宿舍的客工总计还有27万，宿舍疫情原已沉寂，但过去一个多月来却有死灰复燃的迹象，感染群不时出现，委实叫人担心，因为社区病例的剧增，已给全国医疗资源带来莫大的压力。

如同社区疫情，客工宿舍出现感染在所难免，但如果因为管理疏漏而造成事态恶化就很不应该了。因此，西雅宿舍事件犹如一记警钟，应该受到大家足够的重视。所有其他客工宿舍的管理业者应该引以为鉴，赶紧加强防疫措施，绝不能以为90%的客工都已完成接种疫苗就可以高枕无忧，放松戒心和防范。当局此刻也应加大对所有客工宿舍的监管力度，确保西雅宿舍事件只是孤例，而不是普遍存在的现象，以免康复和医疗设施因社区和宿舍疫情双重暴发，百上加斤，不胜负荷。