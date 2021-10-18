社论：全球供应链危机拖慢经济复苏步伐

在冠病疫情持续冲击下，全球企业正面临供应链中断难题，原材料短缺，价格飙涨，人力不足，生产中断，货物运送延迟，情况至今仍然没有缓解迹象，连民众都对年底圣诞节货品供应短缺感到担忧。

造成供应链中断的因素多种多样，也日益复杂，一环扣一环，各国在全球化下互相依赖程度提高，而所面对的疫情情况不同，也加剧化解供应链问题的难度。英国财政部长苏纳克日前在华盛顿出席七国集团首脑峰会时，呼吁七国集团领袖更紧密合作，解决拖累经济复苏的供应链中断问题。

全球企业高层预期供应链危机不会在短期结束，可能持续到2022年下半年。过去一年多，防疫措施与人员流动限制导致很多国家的制造业停工停产，工厂出不了货，集装箱也因海关防疫要求及码头堵塞而卡关。全球最大家具品牌宜家（IKEA）因无法把货物运出中国，导致各地分店严重缺货。宜家大约四分之一产品是在中国生产。

冠病大流行以及2021年3月苏伊士运河拥塞等情况，加上劳动力成本高企、能源价格飙升等种种因素推动下，供应链中断问题已被急剧放大。目前全球食品企业开始提高产品售价，导致各国面对通货膨胀率上升的压力。

一波波疫情对原料产地、加工地、航运业等关键环节造成的冲击与破坏，更令全球供需变化图景愈加复杂，主要经济体复苏步调不一，各国政府和企业都在想办法应对这个复杂局面；而通胀到底是暂时的，还是会持续很长时间，多方观点不同，但物价上涨已是明显趋势。

疫情冲击导致芯片供应紧张情况最为明显，已影响多达169个行业的生产，包括手机、汽车以及家电、个人电脑等，也影响芯片代工厂的产能和扩厂计划。

以汽车行业为例，由于芯片短缺，2021年全球汽车产量料将减少770万辆，制造商的损失将达2100亿美元，无论是日本、德国还是美国汽车制造商，都没能幸免，并已导致一些汽车生产线关闭。

美国政府已多次和台积电、英特尔等企业巨头协商，希望能找到办法解决持续已久的芯片荒问题，美国和欧盟也准备联合起来，努力改善半导体供应链，并保持在新兴技术领域的领先地位。

全球制造业过于依赖中国是全球供应链的一个弱点，美国本身已实施的芯片出口限制措施更加剧短期内无法彻底解决的短缺困境，供应链陷入前所未有的大混乱，妨碍全球经济复苏的步伐。

包括英国、美国、香港和深圳等地的集装箱港口，最近均出现运输延误问题，集装箱短缺导致运费飙升至一年前的10倍，运输业人手短缺更是加剧港口堵塞困境，一连串问题将导致各地出现缺货潮。

9月以来，供应短缺导致全球天然气、煤炭和原油价格飞涨，引发多个国家和地区供电紧张，能源危机在全球近30个国家和地区蔓延。新加坡人也感受到电费和汽油价格上涨的压力，从10月到12月，家庭电费环比平均上调3.2%，达到近年来的最高水平。而原油价格强劲回弹到疫情前的水平，本地油价也应声上涨。

疫情肆虐暴露全球供应链隐藏的弱点，从原料、生产到运输、物流，之所以被称作“链”正是因各个环节环环相扣，牵一发而动全身，要重新构建整个供应链生态的协作能力并非易事，唯有更好地分析极其复杂多变的风险和制约因素，才能尽快减缓全球供应链大乱的情况。

过度依赖、过度集中和不透明的供应链，将使供应短缺趋势持续一段时间，而各国之间的贸易摩擦及区域地缘政治因素也将使问题更为凸显。经过这次教训，各国政府相信将加速对供应链进行重组和管理，企业则必须认真进行分散风险的讨论与规划，在日益增加的消费需求下，让供应链逐步恢复稳定，复工复产才能更有保障。