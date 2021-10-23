社论：白领失业者既须支援也须自救

去年10月成立的专业人士、经理和执行员（PME）专责小组，前天发表报告，就如何加强对白领员工的援助提出九个建议，包括：促进职场公平、为非自愿离职者提供失业援助金和福利、确保中年白领获得更多受聘机会，以及帮助白领提升技能和争取擢升机会。

全国职工总会是在去年10月宣布和新加坡雇主联合会联合成立这个小组，其宏伟的宗旨是要探讨如何加强PME这个群体的就业能力；提升他们的专业技能，特别是年纪较大者；以及使他们更能赶上转型后的新经济。

职总秘书长黄志明当时说，劳资双方代表也将和政府协作，共同检讨涉及PME的各项政策，并研究未来的就业趋势，就业机会和所需的技能。基于此，小组将从政策、人事聘用和PME培训等方面提出建议。小组原定在今年5月提出报告，但有关报告延至现在才出炉，显见劳资双方要在这个复杂的课题上达致共识没有想象中容易。

不过，值得肯定的是过去这些日子以来备受关注的PME就业相关课题，都获得小组的关注，也提出了对策建议。比如，曾经在国会引起热烈辩论的就业准证课题，小组提出的建议是，要提升公平就业，必须改进公司企业人事聘用的标准，加强执法对付实行不公平人事政策的公司，改进就业准证的审批程序，确保外来企业转移技能给本地PME，以及让更多白领员工加入工会等。

外来人才抢走本地人的饭碗，这不完全是事实，但却是不少本地白领的感受和申诉。他们认为，很多就业准证者担任的工作，其实都是本地白领完全可以胜任的，一些失业白领也认为，是他们的公司（主要是外资企业）实行不公平的做法，藉由就业准证的方便聘用自己人，导致他们失业。他们心怀不满，有者还产生排外心理。

毫无疑问，这是个亟待处理的课题，既须铲除实际存在的职场不公平做法，也须尽快消除偏激的排外心理。人力部已迅速就小组报告作出回应，表示当局已经在探索如何进一步完善就业准证框架，以实现借助多元化外国劳动力在本地劳动队伍中，建立更坚实新加坡人核心的目标，相关细节将在适当时候公布。

对白领群体而言，当前更迫切的也许还是冠病疫情带来的失业或无法充分就业的问题。近两年的疫情严重冲击旅游、餐饮、服务等行业，很多在这些行业谋生的白领也首当其冲，工作不保。不少已过中年者不仅难以再找到同等收入的新职，也碰上了职场年龄歧视的问题。有些人只得退而求其次，当上了收入不稳定的零工，心中自是愤愤不平。如何在这个困难时刻帮助与支援这些中年失业白领，确实非常需要一些应急措施。

小组提出的建议包括为他们提供短期的入息支援，帮助他们接受培训课程等。但这些建议能否获得采纳还是个未知数。共同领导小组的职总助理秘书长郑德源就坦言，这项建议有待深入研究，包括援助金什么时候开始发放、金额多少，以及支援期限等。但我们还是希望劳资政三方能够设法出台一些短期支援方案，为陷入窘境的人解燃眉之急。

目前来说，职总和雇联能做以及能给予失业白领切实帮助的，仍然是设法协助他们尽快重返职场。而在原本的行业已几乎被疫情摧毁的情况下，失业白领也必须设法自救，改变心态和转换人生跑道，一面努力求生，一面尽可能学习掌握新技能，以适应疫后的经济和职场新常态。疫情何时结束虽还是个未知数，但好些工作将一去不复返则已是预料之中的事，要求生只能顺应时势，踏前一步作出改变。