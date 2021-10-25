社论：为全球供应链挑战做好准备

为应对全球供应链面对港口拥堵和货运延期等严峻挑战，新加坡港务集团招聘2500名本地员工，重新启用岌巴码头的八个泊位，开始使用大士港口堆场，来增加标准集装箱的储放空间。新加坡快速且灵活的反应，有助于提升自己作为国际海运枢纽的地位。短期而言，全球供应链运作失常，会带来一定程度的通胀压力；中期来看，各国为提高应对供应链不稳定的韧性，所采取的自给自足策略，则可能助长逆全球化和贸易脱钩趋势。

全球供应链这轮异常，主要是世界供需失衡所致；而供需失衡的最大原因，恐怕得归咎于冠病疫情。各国此前为防止疫情失控所采取的封城锁国策略，导致了全球总需求量的下滑。不少供应商为了削减成本，纷纷收缩甚至停止产能。随着主要经济体的疫情平稳，社会经济活动逐渐恢复，对于各类用品及原材料的需求也跟着上升。然而，供应的滞后使得短缺现象突出，更形成了通货膨胀的威胁。

以能源为例，此前由于需求下挫，产能过剩，产油国纷纷减产。如今经济活动增加，包括跨境旅游逐渐恢复、北半球开始要准备冬天供暖，石油和天然气却供应不足，推高了国际能源价格。美国原本因为页岩气开采技术，从高度依赖中东石油变身为能源输出国。疫情所带来的需求疲弱及不确定前景，加上拜登政府的绿色能源政策，严重打击了页岩气行业。如今需求提高，生产却跟不上，美国的汽油零售价在9月飙涨24%，加剧了市场不安情绪。

新加坡的能源市场也没能幸免，至今已经有四家电力零售商因不堪成本压力而相继退市，消费者必须面对电费上涨加重家庭负担的困境。新加坡金融管理局为遏制输入性通货膨胀，宣布调高新元汇率，反映了疫情阴影持续笼罩全球供应链和经济前景。作为开放型经济体，新加坡必须保持灵敏的身段面对挑战。新加坡港务集团在非常时刻迅速扩容的做法，提高了新加坡港口在全球海运业的地位。新加坡在今年的亚洲货运、物流和供应链奖中，首次获选为“全球最佳海港”，并第33次被评为“亚洲最佳海港”，可谓实至名归。

在克服短期挑战之际，新加坡更必须着眼全球供应链的中期挑战——逆全球化大势。虽然当下的全球供应链失常主要可归咎于疫情，但是另一个不容忽视的因素，还在于美国为对抗中国所发起的供应链脱钩举措。从地缘政治的效果而言，这一策略能否奏效还在未定之天，可是所造成的心理预期影响，却势必改变全球供应链的现状。最大的影响之一，莫过于各国都开始检讨对供应链的依赖程度，并寻求建立自给自足的韧性。

全球最大的合同制芯片制造商台积电日前宣布，计划在日本建立一个新的芯片制造厂，明年建设，2024年底投入量产，就是典型的例子。全球芯片供应链市场所出现的短缺，已经严重打击了包括汽车、手机生产在内的制造业。如果加上地缘政治安全考量，如两岸关系紧张对台湾这个全球芯片制造业重镇的威胁，各国要摆脱对全球产业链依赖的积极性就更不容忽视。美国民粹势力借由供应链失调，再度强调制造业回流的观点。连从全球产业链获益的世界工厂中国，近日也表示“能源饭碗必须端在自己手里”。

立足于世界自由贸易体系的全球供应链，必然会随着疫情的稳定而恢复部分生机；不少专家也认为，当下的供应链失常现象不会持续太久。但是，供应链所面对的中期挑战已经出现苗头，连仰赖食品进口的新加坡，也提出到2030年确保本地出产的农产品，能够满足本国30%需求的愿景；相信在能源领域，日后应该会有类似规划。因此，在继续保持灵活身段，克服全球供应链的短期挑战之际，我们也必须为中期的逆风做好准备。