社论：黄金坊列为受保留建筑意义重大

坐落在美芝路，素有“小泰国”之称的黄金坊（Golden Mile Complex）正式被列为受保留建筑。国家发展部长李智陞上周五在面簿宣布这个决定时强调，这是深入和仔细研究和咨询黄金坊业主，并与历史遗产相关各方讨论后所做的决定。

建于1973年的黄金坊，占地1.3公顷，楼高16层，是一栋99年地契综合大厦，剩余地契为48年。黄金坊是我国第一被列入受保留名单的现代化、大型分层地契建筑，为了让这座标志性建筑能吸引潜在买家，政府还推出数个规划奖励。

这包括现有黄金坊可以增加三分之一的总楼面面积，这些额外的楼面面积可部分免税，买家还可在保留主建筑的前提下，拆掉黄金坊毗邻的多层停车场，用这部分地皮增建一栋30楼高的住宅大楼；而为提高黄金坊的价值所做的用途改变也可免税，并重新获得99年的地契。

政府准备给予一些未来规划的税务奖励，以保留这座标志性建筑的原貌，其意义超越保留分布我国各处的古旧建筑，这些历史建筑大部分由私人拥有，其中好一些是路旁的旧店屋。市区重建局于2017年修订受保留旧店屋的修复准则，业主修复时不可擅改原有设计，以尽可能保存历史特色和集体记忆。

黄金坊的设计相当独特，但经过岁月的洗礼，一些业主反映大楼已经老旧，担心保留建筑将影响集售计划。要如何更好地保存黄金坊的建筑特色，确保完整门面得到保持，是潜在买家的一大挑战。

李智陞强调，市区重建局会确保黄金坊被列为受保留建筑后，不影响这栋建筑集体出售的计划，并制定优惠配套及多项发展方案，以吸引潜在买家。

黄金坊曾两度以公开招标方式求售，保留价为8亿元，但都未吸引发展商出标。目前八成业主已同意再次尝试，并会在不久后再次公开招标。鉴于黄金坊已列为受保留建筑，发展商在投标之前，必须征求文化遗产顾问、建筑师和修复专家的意见。

黄金坊是新加坡首批高楼综合发展项目之一，其梯田式外观及平台结构等，是本地建筑发展一个里程碑，去年10月市区重建局提议保留它，自有其考虑因素，其他同期高楼综合发展项目至今并未获得提议。

黄金坊是本地粗犷派建筑的最佳典范之一，也是建国初期的重要建筑象征。Design Partnership创办人之一，当年也参与设计的建筑师郑庆顺去年接受《联合早报》访问时说，黄金坊代表了新加坡历史中很重要的一个时期，也就是我国独立的时期，如此极具历史意义的大厦被提议保留是一件好事。除了保留标志性建筑设计，他希望重新发展后，也要保留大厦最初的综合特色。

黄金坊有411个店铺，226个办公室和68个住宅单位。政府为发展商提供可观的财务奖励，将使这个项目在商业上更为可行，并经改造后，重新焕发新的活力。

发展商如果能在受保留建筑的修复准则下，成功将黄金坊改造和转型为一个集工作、生活和休闲于一体的建筑，今后将会有更多建国初期的标志性商住建筑，也能因其独特外观及设计理念，能反映出那个时期的历史面貌和生活精神，而获得保留下来。

不过，将现代化建筑列为受保留建筑，比保留殖民地时期和战前的老旧建筑，有更多因素要纳入考量，不能单以外观设计、壮丽宏伟结构来筛选，而须根据建筑的历史和价值、建筑类型与风格，以及国人对其集体的记忆来决定，否则保留将失去原有的意义，只流于形式。