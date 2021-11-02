社论：转换视角应对气候变化

第26届联合国气候大会（COP26）10月31日在英国格拉斯哥掀开序幕，使得全球气候变化的课题再次成为关注焦点。纵观至今世界各国在这个课题上的表现，虽然间中出现进展，如《巴黎协定》确定了长期目标，将全球平均温度的升高，控制在不超过工业化前水平2摄氏度，并努力限制在1.5摄氏度，整体而言却可谓“屡战屡败”。当中的原因错综复杂，但如何唤醒更多人关注威胁并身体力行，是成败的关键。

刚在意大利首都罗马闭幕的二十国集团峰会（G20），反映了全球应对气候变化的困难。尽管峰会联合公报同意，需要将全球变暖遏制在1.5摄氏度，但并没有对实现净零排放做出预期承诺。全球天然气最大输出国俄罗斯，以及世界最大二氧化碳排放国中国的领导人没有亲自到会，反映了气候变化问题脱离不了地缘政治、国家利益、经济与民生考量等多重因素的影响。高举绿色经济大旗的美国拜登总统，也因为国内缺乏共识而“空手赴会”。其他如煤炭大国澳大利亚已清楚表明：会站在印度和中国这边，反对终止开采和燃煤发电活动。

当下全球能源价格飙涨，源自主要经济体先后从应对冠病疫情的闭关状态解封，以及全球供应链运作失常，滞后的能源供应赶不上短期升高的需求。中国更因此出现全国范围大规模的停电限电，扰乱了生产和民众生活。中国国家主席习近平以视讯方式参加G20峰会时，在减排承诺上一改之前的大胆主张，要在2030年达到碳排放峰值，在2060年实现碳中和，重提“共同但有区别的责任原则”，显示了减排和正常经济发展的巨大矛盾；各种可再生的绿色能源，短期内显然无济于事。

一叶知秋，此前舆论已经多不看好COP26，G20峰会在减排课题上的口惠而实不至，进一步坐实了这一悲观预测。虽然环保分子仍然疾声呼喊，但期待主要经济体主动减排来应对气候变化威胁，已经一再被证实不易实现；期待由这些经济体主导的国际组织有积极作为，更不啻缘木求鱼。但是，面对这些一再的挫折，主流论述却一如既往，包括联合国秘书长和COP26东道主英国首相，都反复强调COP26是人类自救的“最后机会”，让世人不难产生无力甚至绝望感。

面对生命威胁时产生“战或逃反应”，是人类进化历史所形成的本能；可是一旦生命威胁大到无法应对时，不知所措而坐以待毙也是一种常见反应。无论是大量科学研究乃至人们的日常感知，气候变化确实已经冲击了人类文明，若不对既有的生活方式乃至制度安排做出有意义的调整，势必难以为继。然而，有意义的行动来自于正确的认知，以及由此产生的勇气；相反，过度的悲观情绪甚至绝望感，反而可能导致自暴自弃的心理。

环保运动50年来为了唤醒民意，做出了各种世界会在数十年内大灾降临甚至毁灭的极端预测，包括1960年代的世界性饥荒、1970年代的“21世纪冰河期”、1980年代的世界性旱灾、1990年代的“海平面上升淹没岛国与沿海城市”……气候变化的威胁真实存在，然而为了动员民众而不断喊“狼来了”，效果恐怕适得其反。正确且更有效的做法，应该是以科学事实为基础，提供一种给予人们信心和勇气、并非因天真而乐观的崭新论述。

对比人类所面对的种种挑战，气候变化只是其中之一，而且未必是最迫在眉睫的。人类是最具适应能力的物种，1960年代新农耕技术催生的绿色革命，不但喂饱了世界增长的人口，还降低了全球粮价。自那以来，全球的多个客观指标，如赤贫人口率、人均寿命、收入差距、性别平等和受教育程度和比率，都出现大幅度的改善。应对气候变化，我们没有理由怀疑人类的创意不能迎难而上。