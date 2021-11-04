社论：代议士须共同维护国会尊严

盛港集选区工人党议员辣玉莎周一在国会中承认，她在8月3日于国会中说了谎，她并没有陪同所谓的受害者去报警，更没有警方对报案者的“不当对待“，她为这个造假事件含泪道歉。

国会领袖英兰妮跟她进一步厘清几个问题后表示，此事应交给国会特权委员会处理，国会议长陈川仁昨天公布了委员会的八位成员名单，其中包括一名工人党议员。

这个事件随即在社会上和网上引起极大的舆论风波，无论特权委员会的调查结果如何，这位年轻女议员的政治前途已蒙上了阴影。

她针对警方的不实指责造成多方面伤害，首先是警方的专业精神受到怀疑，必须对她的指责作彻底调查，从8月3日以来，警方花了不少时间却无法确认她的指控。过程中辣玉莎始终不愿承认是自己诬告，前后三次撒谎表示她并不明白在国会中的造假言论的严重性。

她辩称造假是由于自己有受性侵经历而急于维护其他性侵受害者的权益，新加坡妇女行动及研究协会对她的虚构表示震惊，说这反而损害了其他受害者的正当权益。一些受害者原本就不大愿意公开个人的不幸遭遇，因为有时候公开了也不一定能取信于人。

几年前源于美国的性侵受害者的声讨声浪在全球引发Me Too运动，鼓舞了许多受害人勇敢地站出来，但也带来一些负面效果，不少人的指控真实性受到怀疑。

对工人党而言，这一次形象严重受到打击，它已宣布由三位党领袖成立纪律委员会进行调查。其调查结果，公众拭目以待。此次，网民对工人党的批评也不客气，一些工人党支持者也感到不满。从中可见国人看待这类事务相当客观，在政治上表现出一定的成熟度。

新加坡的国会多年来都能保持一股清流，发生在其他国家和地区的国会内的武斗、谩骂、闹场、朝野政党之间的信口雌黄和人身攻击，在新加坡人眼里都觉得不可思议。

民主的殿堂演变成胡闹或“表演”的场所，人民司空见惯，也自然接受为议会民主的常态。由于新加坡一向致力维护国会殿堂的尊严，一般人认为别处普遍的民主乱象不可能在我国的国会出现，但这不是永久的保证。

自建国以来，政治领导层努力建立一个具有高度清廉与诚信的政府，久而久之发展出一个健康的政治生态，国人要求从政者具有高标准的道德与操守。每届大选来临时，各政党的候选人素质都在选民的审视之下。

政治人物的诚信度，是从政最基本的要求，对待执政党如此，对待反对党也不能有双重标准。诚信二字必须经得起时间的考验，政治人物进入了国会殿堂，受到国会发言特权的保护，并不表示他们为了表现可以信口开河，甚至捏造虚假的指控。

执政党多年前曾因为一位议员发言带种族歧视的字眼，而立即被部长要求当堂道歉，反对党也应该表现出同样的自律精神。

议员在国会中慷慨发言或参与激烈辩论时，难免有失言或言过其实的时候，但若能及时收回错误的言论，必要时大方地为错误而道歉，都会获得国会内外的谅解。

27岁的辣玉莎是新加坡历来最年轻的议员，进入国会仅一年余，但是年轻资历浅不能作为她此次犯错的借口。诚信是个人的品质，她在国会中的三次撒谎，涉及对警方的指责，性质严重，在国会中也属罕见。

自从去年大选之后，反对党实力又有所加强，国会中的辩论经常火花四溅，执政党认真看待反对党的任何疑问和指责。

辣玉莎事件提醒朝野政党维护国会的尊严是全体代议士的共同责任，而这有赖于各政党本身努力维持素质，严明其纪律。