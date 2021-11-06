社论：为山九仞不能功亏一篑

公共服务署前天（11月4日）在回复报界询问时确定，明年1月1日起，健康情况允许却选择不接种冠病疫苗的公务员，若无法居家办公或重新部署到居家办公的岗位，当局可能会在别无选择的情况下要求他们放无薪假，甚至不再续聘。

这不是突如其来的宣布，而是表明政府作为最大的雇主，将落实在上个月更新的劳资政三方伙伴工作场所冠病疫苗接种指导原则。卫生部上月23日宣布，明年1月1日起，只有完成疫苗接种以及过去270天里从冠病中康复的人，才能返回工作场所办公。同一天，劳资政三方即宣布更新有关的指导原则。

在人数多达15万3000名的公务员群体中，目前98%已完成疫苗接种，只有约3000人因不同原因还未接种。当局强调，公共服务署将与未接种疫苗的公务员沟通，了解他们个别的考量与担忧。若情况允许，这些公务员可居家办公，或被部署到可以居家办公的其他空缺岗位，薪酬也将调整到与新职责相称的水平。只有在别无选择的情况下，才会要求他们放无薪假，或者在雇佣合同结束时终止聘约。

在政府明确其立场之后，相信私人企业界也会相继跟进，落实指导原则。据人力部和卫生部不久前发布的数据，我国有七成企业全员完成疫苗接种，未接种疫苗的11万3000名员工当中，大约1万4000名是60岁以上年长者，只有一小部分出于健康原因无法接种。

更新职场疫苗接种指导原则之举，象征我国迈向与冠病共存的开放步伐进入了一个新的阶段，同时也向目前人数越来越少的拒打疫苗群体发出强烈信号，为了个人和群体的利益，应该尽快改变立场，接种疫苗。

我国总人口当中，86%已完成疫苗接种，这是个了不起的成就，很少国家或地区能达到如此高的接种率，也因此截至目前为止，我们能保持极低病亡率。由于大多数人都已接种疫苗，而尽管政府煞费苦心，想方设法劝说，还是有少数人不愿接种，社会上因此也出现一些声音，有人建议应强制接种，有人则建议不接种者一旦染病，应自负住院医疗费。对这些建议，当局都采取谨慎态度，不骤下定论，宁可坚持劝说的方式。

这是正确的态度。毕竟这些建议都具有一定的争议性。俗语说，为山九仞，功亏一篑，我国接种疫苗的工作可说已完成了九仞的工作，没必要在这个时候采取可能引起激烈争议，并导致社会分化的做法，否则就可能功亏一篑。

但与此同时，我们也必须认识到继续道德劝说，对少数不接种者能起的效用可能已经不大，因此，实行诸如上述的差别对待措施也是必要的。否则，为了尊重少数人的决定，可能损害社会整体的利益，包括扰乱雇主的员工调度和经营，对医疗体系形成原本可以避免的过大压力，甚至拖慢重振经济和开放国门的进度。

比如说，管控措施放松后，每天确诊病例飙升，原本并不可怕，因为事实证明绝大多数完成疫苗接种者都可免罹患重症，可以居家康复，不会对医疗系统造成压力。但现实情况是，过去一个多月来病亡个案增加了，原来的加护病房床位也迅速吃紧，当局须紧急增设更多床位。而因冠病并发症死亡者和占用加护病房床位者，多数都未接种疫苗。

医院如果必须持续增设加护病床，必然要影响整体医疗资源的调配，包括增加医护人员的工作负担，最终也可能压垮整个医疗体系。而如果重症和加护病房病人持续增加，其他病人原本可享有的医疗资源必然受到挤压。如果医院不胜负荷，政府就可能被迫重新踩刹车，延迟开放步伐。

因此，全体国人都应了解，个人决定和行为影响社会整体的利益，在此紧要关头，遏制疫情，为顺利过渡到与冠病共存阶段保驾护航，匹夫有责，否则我们可能面对为山九仞，功亏一篑的后果。