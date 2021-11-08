社论：重新思考规划人生下半场

国会在11月2日通过了《退休与重新雇佣（修正）法案》和《中央公积金（修正）法案》，把法定退休年龄和重新雇佣年龄分别逐步调高至65岁和70岁；年长公积金会员则更容易储蓄退休金和领取入息，满足退休后的生活需要。随着我国人口老龄化，劳动队伍的年长员工比率增加，如何使就业市场在科技创新和全球竞争的条件下，确保愿意工作的年长员工能继续做出贡献，社会必须改变对退休的既定看法，而制度上同样得做出相应调整。

新加坡居民2020年的人均预期寿命已经达到83.9岁，当年65岁的群体，平均还能活上21.5年。根据世界卫生组织的一份报告，新加坡人的预期健康寿命为73.9年。换句话说，在达到法定退休年龄时，年长员工如果愿意，至少还能健康工作近九年。估计到2030年，劳动队伍里年满65岁员工与65岁以下员工的比例将提高到1比2.5。如何善用年长员工，因而显得日益重要。

年长员工目前面对的继续工作的问题，包括职场年龄歧视，雇主和年轻雇员对他们的工作能力存有偏见；年资长导致工资相对年轻人高，被雇主视为成本负担；科技日新月异让年长员工难掌握；体力衰退使得反应变慢、学习和应变能力变差。这些都使他们面临被就业市场淘汰的压力。此外，传统的工作／退休的生命二分法，也影响了包括年长员工自身的心态。

退休生活并非是所有人的理想人生归属，有些缺乏足够的储蓄退休；有些没有强烈的个人嗜好或兴趣，来满足退休后的精神生活需要；有些希望通过继续工作来体现自我价值；有些不介意收入减少但从事自己有兴趣的工作；有些希望继续日常规律生活以避免患上痴呆症……对于这部分年长员工，社会应当确保他们的工作经验、技能和热情不会遭忽视而浪费。因此，工作／退休二分法恐怕必须改变，个人、企业乃至社会都得对人生的下半场重新审视。

在个人层面，最基本的或许是保持身心健康，特别是在步入中年以后。此外，对未来保持开放的心态，尤其是对学习和掌握新知识、新技能抱持积极的态度。企业则应当检讨既有的人事政策，尤其是当雇员当中既有刚步入职场的社会新鲜人，又有年龄阅历可以当前者父辈的年长员工，如何管理年龄背景差异巨大的团队，协调他们的合作，避免彼此的偏见与误会，将是不小的挑战。社会更必须改变对年长员工的观感，避免把年长者视为负担。

此外，那些正步入人生下半场的员工，乃至更年轻的群体，也应该尽快掌握理财知识，量入为出以及做些简单投资，为将来的生活做好规划与准备，让自己不会迫于生活压力而得继续工作，也为人生下半场保留更多的灵活选择空间，让继续工作的决定更多取决于财务以外的其他考虑，并维持体面的生活。只有极少数幸运儿能在职场生涯一开始，就从事自己感兴趣的工作，但如果规划得当，这种理想状态未必不能在人生下半场得到实现。

以人工智能为代表的新科技发展趋势，让很多现有的工作岗位都面临被淘汰的风险，包括传统上被视为高端专业的律师、会计师、工程师等职务。未来的就业市场必然会出现天翻地覆的变化，但唯一不变的是很多工作的性质，都必须依赖不同职务之间的协调合作完成。圆融的处事待人能力，恰好是阅历丰富的年长员工的强项。维持好学的心态、柔软的身段，让自己的技能跟得上市场需求，年长员工在未来的职场竞争力，未必就比年轻人逊色。