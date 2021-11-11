社论：多渠道肯定医护前线的贡献

为肯定医护人员在抗疫过程中的贡献，政府将为约十万名公共医疗领域员工每人颁发4000元“冠病医疗护理奖励金”。

卫生部长王乙康几日前在全国医学卓越奖颁奖礼上宣布这项消息，他表扬医疗人员面对疫情所展现的勇气和可贵付出。

公共社区护理机构的职员也能获得奖励金，他们来自收治冠病病患的社区医院，扩大医疗容量以照料年长者的疗养院和洗肾中心等等。此外，卫生部也会为每一家公共卫生防范诊所（PHPC）提供1万元的津贴，让诊所职员分享。

为了感谢我国前线人员的贡献，政府去年底已给他们发出一个月的特别花红。

所谓前线人员，包括接送病患和运送冠病疫苗的人、拭子检测员、疫苗接种中心员工、负责为病例到过的地方消毒的供应商、安全距离大使、教师、社工以及一些志愿者。

抗疫的前线很长，各有各的角色，其中以医护人员最为重要。王乙康说，他们不只是前线人员，也是抗疫的最后一条防线。

4000元的奖励对不同收入的医护人员，可能有不同的感受。一次过的奖励是对坚守岗位的前线医护人员“聊表敬意”，我们不能把他们的贡献当作理所当然。

令人担忧的是，医护人员离职率有上升的势头，今年上半年辞职者达1500位，疫情前是每年约2000人。他们辞职的普遍原因是工作超时、压力大，医生已有20个月无法请假。辞职的外来医生与护士约占500人，长期的疲劳和无法回国与亲人团聚是他们离职的主要原因。

冠病的医疗设施可以不断扩充，床位也快速增加，但医疗人员却无法及时填补。

为应付人手短缺，卫生部也在重组人手，让更多人上前线担任病患护理与医疗助理，并呼吁志愿者加入医疗护理支援团队。

卫生部也在跟私人医院合作，缓解公共医院医护人员的工作量，外籍护士的招聘也在提速。

医护人手短缺，不堪疲劳离职是各国普遍面对的严峻问题，不少国家也争相以优厚条件“抢人”。

因此，我国加紧到海外增聘医护人员时，也会面对激烈的竞争。除了更好的工作条件之外，卫生部也应该简化海外征聘的程序，让公共医院和私人医院都能尽快填补人手。

不过，卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生指出，外来医护人员也需要时间熟悉本地的医疗系统和程序，要解决人手问题需要的是中长期的策略。

工作量大，导致疲劳；看不到疫情的尽头，加剧颓丧情绪，前线人员最需要的是奖励、鼓励和休息。

卫生部不久前表示，医护人员可以照常请假，补充精力，享受该有的家庭时间，但却有人以目前疫情紧张为由，提出反对。

医护人员也跟其他岗位上的人一样，需要休息和充电，就算战争时期，前线兵士也会轮替，让他们有喘息的机会。

前线医护人员若长期拉紧发条，冲锋陷阵，会影响他们的身心健康和工作士气，何况对抗冠病是一场长期战斗，我们要“与冠病共存”，社会人士就必须以同理心来对待他们，维护他们的权益。

要留住前线医护人员，除了发奖励金，还有更多非物质的渠道，社会人士最起码应该对医护人员心怀感激和敬意。在公交车上或公共环境里闪避穿着制服的护理人员、德士拒载他们，都是很要不得的歧视行为。

要减轻医护人员的工作负担，公众最先必须做的，是遵守防疫措施，保护好自己。此外，从下个月8日起，没有任何健康理由，却坚持抗拒接种疫苗的人，若是得了冠病，必须自己负责医疗费是一种合乎情理的做法。该接种疫苗的人都去接种，减少得到传染而患重病的机会，这对于协助减轻医疗体系的负荷量，也会有立竿见影的效果。