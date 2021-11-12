社论：认识和慎用消费级基因检测

从10月27日起，卫生部加强对医疗级基因检测的管制，规定本地人寿保险业者在评估保险申请时，不能要求或使用投保人的预测性基因检测结果。卫生部这么做是要保护本地精准医学的发展，因为如果人们担心基因检测导致自己不受保，可能就不愿接受临床基因检测或参与精准医学研究了，疾病治疗可能也受影响。

卫生部是在《基因检测和保险的暂行禁令》中增设新的管控条款，这份文件主要管制保险业者对医疗级基因检测结果的使用。大多数人很少有机会接受医疗级基因检测，日常生活中更可能接触到消费级基因检测，我们应该要认识、了解和谨慎使用这些如今唾手可得的科技和工具。

医疗级或临床基因检测，就是必须有医生处方、通过医疗机构进行和由医生进行专业解读的基因检测。人们在医学研究或治疗过程中接受临床基因检测，以及在特定情况须向保险业者公开结果，无可厚非，因为研究可能有助于促进人类健康和福祉，或者涉及巨额投保的特定情况，业者需要更多信息以进行评估。

消费级或家用基因检测，就是消费者不需要医生处方，就可以自行检测。提供这类检测的公司在过去10年如雨后春笋，人们可以在商店或网店购买数百元的基因检测盒，以拭子采集唾液样本，寄给公司进行分析。消费级基因检测被认为是一种时尚潮流，因为低价位产品一般可以提供祖先溯源、个性分析、身体素质等检测，具体结果包括学习能力、怕不怕孤独、酒后会不会脸红、运动减肥效果等。一些高价位产品则宣称可以找出或量化某些遗传疾病的风险。

基因遗传对绝大多数人来说是神秘的。消费级基因检测的出现，满足了许多人对于自己基因和祖先血统的好奇心。问题是，普罗大众是否做好准备接受自己的生命秘密？人们又是否有足够的专业知识，在没有专业医疗人员从旁协助的情况下，接受和解读家族遗传病风险这类信息？

一些消费级基因检测宣称可以检测家族遗传病的风险，或者在无意中透露一些情况。比方说，一些产品能够鉴别一个人是否具有某个血统，而这个血统的后代更容易有某种基因突变的倾向，容易出现癌症。然而，带有这个血统，并不意味着存在患癌风险，因为患癌还有很多其他因素。一些公司会将基因分析原始数据寄回给消费者，消费者可以寻求第三方公司的基因分析服务，解读这些原始数据，得出更多有关自己的遗传信息。

在没有专业医疗人员从旁分析和辅导的情况下，人们获得自己的基因信息，又在专门知识不足的情况下通过网站搜索资料，就可能过度解读和被误导。事实上，我国卫生部规定，消费级基因检测如果验出某些医疗状况的基因风险，也会被视为临床基因检测，公司不能直接向消费者提供这类产品和服务。

此外，使用外国基因检测公司的服务，存在个人资料泄漏的风险，也不能排除公司将资料和遗传信息转售予第三方的可能性。泄露的资料如果是身份、联络方式、信用卡信息等可能还是小事，若泄露了个人遗传信息，后果难以想象。个人基因信息影响的不只是自己，而是包括兄弟姐妹、长辈和下一代等整个家族，所以影响范围广泛和持久。

认识自己的基因遗传信息，可能有助于改善健康，预防风险，但也可能自寻烦恼。然而，在互联网时代，限制消费级基因检测产品的销售并不实际，更重要的是加强消费者对这类产品和个人权益的认识。这类产品和服务不便宜，消费群体的收入和教育水平相对较高，应该能作基本判断。

不过，这个时代各种新生科技发展迅速，法律和道德规范等无法跟上而形成各种争议、滥用、错乱与失序的例子层出不穷。基因检测很可能像区块链、智能机器人、无人驾驶、人造器官、深伪技术等等，在各个层面还未准备好时，就大举进入我们的生活，进而颠覆认知和行为，所以加强公众教育是重要的工作。