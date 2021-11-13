社论：辅助弱势学生还须标本兼治

2021年11月13日

教育是提升社会的重要手段。过去半个多世纪以来，国人生活水平的不断提高，关键即在教育。建国一代人几乎都是一穷二白的，他们失去了受教育的机会，但独立后，他们的子女多数因为能接受教育而出人头地，也改善了家境，跳出贫穷的陷阱。

我国早已跻身中高收入国家之列，但时至今日，社会上却仍存在为数不少的弱势和低收入家庭，来自这些家庭的孩子由于家庭环境和经济条件欠佳，父母无暇或疏于照顾，往往影响学习，导致旷课以至辍学等问题。这些孩子如果没有得到及时的扶持、引导，不仅会输在人生的起跑线上，也很容易误入歧途，最后演变成社会问题。

这种家庭的缺憾和不足，必须靠社会来弥补，也可说是设法抢救，否则，社会不仅将会失去许多原本可造之材，也必然得面对与失学俱来的各种问题。政府近些年来对这一问题十分关注，也相继出台了多项针对性的对策。李显龙总理日前出席为“提升”（UPLIFT）和幼儿培育辅助计划（KidSTART）协作伙伴主办的感谢活动时，宣布政府接下来将在这方面加大力度和投入。

KidSTART和“提升”正是政府过去几年来相继推出的两项辅助弱势学生的措施。另一与这两者相辅相成的措施是社区联系站（ComLink）的设立。政府是在2016年推出KidSTART计划，顾名思义是要帮助无法为孩子提供哺育环境的家长。这些家长有些入不敷出，没时间照顾孩子，有些则是根本没做好养儿育女的准备，或缺乏培育幼儿的知识。

在计划下，有些年轻母亲在怀孕时就能得到辅导和帮助。凡是家庭收入不超过2500元者，就能在这一计划下受惠。KidSTART计划在五个选区试行的结果令人鼓舞，开始时目标是1000名儿童，两年前已决定把服务扩大到5000名儿童，并注册成为一家非盈利的政联公司。

在儿童入学后，继之发挥作用的就是“提升”计划。教育部自前年起在23所中小学试行这一计划，主要是给这些学校提供额外教师、增设学生托管、提供督导与课后辅助活动等，改善家境欠佳的学生的旷课问题。李总理宣布，下来几年，计划将推广到100所中小学，使约1万3000名来自低收入家庭等有需要的学生受惠。

不过，单单为学生提供辅助显然是不够的。因为学生旷课或辍学，问题根源往往是家庭出了问题。也即是说，前者是标，后者是本。要有效解决问题，就须标本兼治，在给需要的学生辅助的同时，也须尽量设法帮助这些失灵家庭，让它们能得到修复或站稳脚跟，这就是社区联系站的工作。

此外，我国各族群早有自助理事会等组织之设，这些团体植根于本族群，充分了解族群特殊的问题，它们扶持弱势的策略，也是父母和孩子兼顾，着眼于让整个家庭更有凝聚力和向上的动力。这么多年努力下来，各自助团体都已累计丰富经验，做出亮眼成绩，但前路仍有挑战，需要广大社群的助力。

综合上述，可见政府采取的是多管齐下的做法，既帮助儿童与学生，也尽量设法帮助他们的家庭。养儿育女本来是为人父母的基本责任，但每个社会都难免会有弱势和破碎家庭的存在，其原因是复杂的，如早婚、过量生育、婚姻破裂、夫妻欠缺谋生技能、遭遇意外变故，以至落后的习俗、思想与文化等因素。但不管出于什么原因，孩子都难免深受其害。孩子是无辜的，当他们无法得到家庭的应有庇护、哺育和教导时，学校和社会就不得不出面弥补缺失。我国政府在这方面的努力是值得赞许的。

但政府能做的也只是挽救和辅助，家庭毕竟是社会的基石，因此，长远来说，我们也许还须在巩固家庭的基石上下功夫，避免有越来越多的家庭失灵，把问题转嫁给社会。