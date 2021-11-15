社论：航空业稳步复苏新航再次展翅高飞

自“接种疫苗者旅游走廊”（VTL）9月正式启动，允许已完成接种的国际游客入境免隔离，新航和酷航（Scoot）通过VTL至今取得将近16万张的机票预订，新航集团正有步骤地增加航班，以满足未来三个月乘客量的增加。

新航总裁吴俊鹏上周五在集团半年业绩汇报时透露，新航的乘客量已增加至冠病疫情前的37%，预计下个月将增加至43%。

过去一年多来，冠病疫情打击全球各大航空公司和国际旅游业，新航也蒙受前所未有的巨额亏损。截至2021年3月财年，新航亏损约43亿元，为了保持营运资金周转，新航通过发售附加股和强制性可转换债券（MCB），总共筹集88亿元资金，但这笔资金也很快用尽。

随着疫苗接种计划在世界各地取得积极进展，近来全球航空业复苏步伐加快，使得新航截至9月底上半年净亏损同比大减75.9%至8亿3700万元。由于客运和货运业务的改善，集团上半年营收同比回弹73%至28亿2700万元，营业亏损也大幅减少66.8%至6亿1900万元。

在全球化的当今，闭关锁国的政策对主要经济体而言都非长久之计，全球重开边境的步伐在提速，国际航空旅行需求有望在短期内稳步复苏，新航也已准备再次展翅高飞，近80%飞机在11月投入服务，新航和酷航已启用135架客机，包括三架A380空中客车，而92%的机师和86%的机组人员也回到岗位，至少一个月飞行一次。

去年疫情严重冲击新航营运时，一部分新航机师和机组人员拿无薪假，或转到其他公司机构工作，例如在医院担任关怀大使，他们预料会逐步归队。

“接种疫苗者旅游走廊”让航空业看到了曙光，如果免隔离的旅游安排没有变化，新航将适时地全面运转。

不过，全球重开边境与航空业的复苏，目前还在起步的阶段，阴霾仍未完全消退。疫情暴发至今已有43家商业航空公司破产。

代表全球航空业的国际航空运输协会（IATA）今年初曾表示，全球航空公司需要额外700亿至800亿美元政府救助，以度过这场冠病大流行所导致的危机。

目前，各国政府相关旅行限制措施也尚未全面取消，欧洲再次成为疫情震中，不得不实施防疫措施，航空业复苏态势并不均衡，航空公司仍面临严峻的经营挑战。

国际航空运输协会上个月初公布的数据显示，全球航空业今明两年总体需求稳步复苏，分别达到2019年水平的40%和61%，其中，今明两年航空客运总量将分别达到23亿人次和34亿人次，但仍低于2019年的45亿人次，航空货运需求今明两年将分别较2019年水平高出7.9%和13.2%。

该协会的数据也表明，2021年和2022年全球航空业净亏损额，有望分别收窄至518亿美元和116亿美元，不过，从2020年至2022年全球航空业三年的累计净亏损额仍将达2010亿美元，因此国际航空旅游市场仍需要一段时间，才能走出低迷的困境。

在这背景下，我国和德国、文莱、加拿大、丹麦、法国等十六国达成的“接种疫苗者旅游走廊”带来航空旅客信心回升，尤其双边免隔离的安排，将旅客从长时间旅行限制中释放出来。新航对于乘客量的增加幅度也信心满满，下个月的航班飞行地点可增加至疫情前的53%。

然而，复苏道路必定不会一帆风顺，各国开放边境随时有变，但客运量和货运量慢慢有起色，航空公司短期内的收入肯定继续增长，因此新航前景展望乐观，当以坚定的毅力与决心重整旗鼓，把握时机迎接未来。