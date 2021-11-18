社论：谨慎乐观展望中美关系解冻

中、美两国最高领导人在11月16日的视频会晤，尽管未取得突破性的成果，但双方在融洽的气氛中开启了今后良性互动的契机，两国在会后的积极评价，可让世人谨慎乐观预见两国关系进入缓和期，世界新格局由习近平与拜登两位旧相识开启，让世人耳目一新。

历时3小时14分的习拜会，比原定时间多出近一个小时，显示两国对此次峰会的高度重视。

两国尽管在贸易、人权、香港、台湾等重大课题上仍有尖锐的争议，但双方对各自的关心重点、核心利益作了各自的阐述，如美国总统拜登指出“两国领导人有责任确保双边关系不滑向冲突，两国须设置合理的防护栏，在分歧点上清晰坦诚，在利益交汇领域中合作”。

中国国家主席习近平则强调，两国推动各自的发展，维护和平稳定的国际环境，包括有效地应对气候变化，冠病疫情的全球挑战，健康稳定的中美关系是必须的条件。

习、拜的表态，预示着两国有共同意愿向和平共处的方向迈进。

两国领导人的基本论调还是一致的，但这并不意味着两国在许多重要领域的分歧点会随着时间而自然消失。

最重要的是两国必须有能力管控任何潜在危机的扩大和恶化，如在台湾问题上，两人一再重申立场，台湾领导人应该清楚这个问题的底线。

美、中分别是世界上的第一第二大经济体，两国有所竞争是必然的。中国各个领域的增长势头让美国和西方感到担忧，即使是太空探索的领域，中国的进步也是一日千里，这让美国害怕很快就会被超越。经过过去几年的较量，美国是否已经开始正面看待中国的竞争，这是两国未来关系发展的关键。

美国总统国家安全事务助理沙利文最近接受CNN的专访时说，中美关系不是“新冷战”，美国不寻求改变中国体制，而是想与中国共存。这是美国对中国发出的积极友好信息，也被解读为美国认识到过去40年来想要通过施压改变中国是不可能的事。

接着，中美两国一周前在英国格拉斯哥的联合国气候变化大会发表联合声明，宣称未来将通过多边合作，共同应变气候危机。中美将在五大方面展开合作，定期举行会议。两大国能够在影响地球未来议题上找到共同努力的方向，是全球人类之幸，让世界各国感到惊喜。

这两个有利势头，为中美的视频峰会创造了良好的会前气氛，两国领袖能够一开始就以笑脸相迎，拜登“叙旧”，习近平以“老朋友”招呼，不是一般的客套，可以看得出两国为这次的历史性会晤事前作了不少的铺垫。

今天的中国无论是在经济、军事、科技等多个领域已是可以跟美国争一日长短的第二大国，美国尽快调整对中国的态度，适应中国的崛起，才能确保两国和平共处。

习拜会标志着两国关系由竞争的白热化转入缓和期，但未来发展仍存在变数，尤其是拜登必须面对国内来自两党的压力，那些希望美国继续打压中国的势力不可能在一夜之间消退。

两国最高领导之间增进彼此间的默契，两国从低层到高层官员经常就不同议题会谈，以实际行动走出“冷战”的氛围，在影响两国关系以及世界大课题上进行更密切和深入的沟通，方能从竞争中找到合作的契机，从合作中促进良性竞争，其他中小国家也才能找到立足点，不必被逼选边站是共同愿望。

美国有它的基本盟友，这个格局不会改变。中美关系改善了，中国与美国盟友的个别关系也将会随之有所突破，如中国与澳大利亚、中国与加拿大的关系。日本也会更积极地寻求与中国的合作，共同应对朝鲜问题。

中国与西方的关系趋暖，它才能走出世纪耻辱的历史阴影，在国际上扮演一个负责任大国的角色，与西方强国共同推进全球人类的福祉。