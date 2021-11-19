社论：新加坡逐步重返国际舞台

过去半年来，我国冠病疫苗接种率达到世界最前列水平，防疫策略走向“与冠病共存”，政府对内实施差异化安全管理措施，对外逐步谨慎地开放边境。因此自今年中以来，我们看到一些国家政要到访新加坡，我国领导人也积极出访和到国外参加国际会议，近期也有越来越多国际会议在我国召开，在在显示新加坡正逐步重返国际舞台。

今年中以来，美国国防部长奥斯汀、副总统哈里斯和商务部长雷蒙多，以及中国外长王毅先后来访。总理李显龙4月到雅加达参加亚细安峰会，11月出访意大利参加二十国集团（G20）峰会。财政部长黄循财、卫生部长王乙康和贸工部长颜金勇先后到意大利参加G20会议；外长维文、颜金勇和防长黄永宏先后访问美国；永续发展与环境部长傅海燕到英国格拉斯哥参加联合国气候变化大会。

李总理参加G20峰会期间，在场边与各国领导人会面。他提到，间隔一段时间后再次与其他国家领导人见面，感觉很好；这说明了人与人实际接触的重要性。疫情暴发后，虽然国家领导人可以召开线上会议，但效果确实不比实体会议。领导人见面可以培养私人情谊，对国与国之间的关系有帮助。第四代领导班子也需要国际曝光，才能确保新加坡继续留在国际舞台上。

本地冠病疫情渐趋稳定，所以政府持续谨慎地推进开放，包括扩大疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）、放宽大型活动的人数限制等。各种会议、展览与奖励旅游业（MICE）开始恢复，如Gamescom Asia游戏展、亚洲职场安全与健康展、财新峰会、“Kaws：假日”巡回展、彭博创新经济论坛、亚洲餐馆行业展、亚洲咖啡行业展览、国际咖啡与茶叶展、亚洲烘焙与甜食展、林俊杰公益演唱会等。11月可能是疫情暴发以来，新加坡最热闹的一个月。这些活动以不同方式举行，实行不同松紧度的安全管理措施，包括线上线下混合模式、“泡泡”模式、不实施安全社交距离等，尝试找出最能够“与冠病共存”的方式。

新加坡旅游局也积极为下来几年的MICE领域布局，包括与相关业者签署谅解备忘录，未来三年在我国举办“亚洲总裁峰会”；与新加坡设计理事会等单位合作，接下来三年在本地举办亚洲家具、室内与设计展等。我国也正与F1管理方探讨，继续举办新加坡大奖赛。

不管是政治领导人互访的外交活动，还是经贸领域的会展复苏，或者民间的文化娱乐旅游活动，都有助于恢复新加坡的国际能见度。新加坡奉行小国大外交，在国际上广交朋友，但疫情妨碍了国与国之间的交往。

G20峰会和气候变化大会这类会议，是新加坡展现外交姿态的舞台，有助于加强我国和其他国家的双边关系，提升我国的区域地位和国际能见度，以及增强我国坚定履行各种承诺的国际信誉。因此在疫情期间，只要情况许可，政治领导人应积极参与这类国际活动，加强对伙伴国的访问，保持我国对国际社会的参与。

我国一直以来积极推动国际贸易自由化，对抗保护主义浪潮。推进VTL和MICE领域复苏，实际上是我国承诺贸易自由化的体现。民众通过VTL出国旅行、工作、投资或经商，也展现了新加坡人在疫情中的韧性，间接提升国民形象。我们也欢迎已接种疫苗的外国人入境，共同推动国际恢复人员自由流动。

恢复对外开放不只是一种姿态，也帮助我们把握先行者优势。如今仍有许多国家和地区严格控制边境，我们如果能审慎推进开放，抢占先机，展现我们言行一致的承诺，利好将大于风险。

新加坡曾被形容“在国际上享有与人口和面积极不相称的影响力”。近年来，大国博弈加剧，新加坡的生存环境更艰难，也更不容易发挥这种影响力。全球大流行正好提供了新的机遇，包括从抗疫表现到疫苗接种率，到推进开放的步伐。新加坡要抓住机遇，对内继续做好抗疫工作，对外加强国际能见度，才能保持小红点继续发光发热。