社论：不要惯坏自己的健康

卫生部和保健促进局前天发布的2020全国人口健康调查报告，可说警讯远多过喜讯。在各项主要个人健康指标之中，除了吸烟率稍有下降，其他如高血压、高血脂、肥胖、糖尿病等都出现恶化的趋势，值得我们关注。

人们或许会立即联想到，这是过去近两年来冠病疫情改变了大家的生活作息的结果，事实不然。因为调查的时间跨度是2019年9月至2020年3月，也就是在阻断措施出现之前。当局因此表示，调查结果更多反映了国人在冠病疫情前的生活方式所带来的结果。去年1月底开始的疫情给国人带来生活方式的改变，如居家办公和学习、久坐以及社交受限等，其冲击要在下一次的调查中才能更好的显现。

据上述调查，患有高血压的人从2017年的24.2%大幅升至2019年至2020年的35.5%。有高血脂的人则从35.5%升至39.1%，换言之，几乎每三人就有一人患上高血压，增幅惊人，原因也必须仔细探究。此外，政府虽自2016年起就向糖尿病“宣战”，仍有9.5%的人患糖尿病，较2017年的8.8%有所上升。换言之，如果没有过去几年的努力，情况也许会更糟。

另一个同样值得关注的不良趋势，是纵饮（binge drinking）的比率从2017年的8.8%增加到10.5%，并以年轻人居多。人们减少了吸烟，却转向纵酒狂饮，是出于工作与生活的压力，还是夜生活的推波助澜，值得进一步研究。

研究显示，高血压、高血脂、糖尿病与过度肥胖等与不良的生活与饮食习惯有密切的关系，即运动量不足，同时在日常饮食中又摄入过量的糖、盐和油，也就是俗话所说的病从口入。当然，不能排除有些个案是由于心理或精神因素导致的。

总体上说，新加坡人今天的生活方式，和一代人之前的情况已迥然不同。过去多数人从事体力劳动，今天多数人从事脑力劳作，但多数人却没有意识到饮食习惯必须随不同的生活改变而调整。一些年长者很可能也没有意识到随着年龄的增长，饮食上也须有所节制。

虽然多数人都懂得必须适度运动的道理，但上述调查显示，多数人的运动强度不够，每周至少进行150分钟中等强度体力活动的居民有所减少。相信有些人也陷入了认知上的误区，以为只要每周做上一些休闲锻炼活动，加上药物控制，就可以继续大吃大喝。近年来，追逐美食的风潮兴起，许多人也以此为乐，但又无法做到自律和自制。

这次调查明显突出高血压已成为最需要政府和国人关注的病症。我们除了向糖尿病宣战，现在也须向高血压宣战。事实说明，很多人至今都还对高血压之害缺乏应有的认知，很多人甚至是偶尔去做体检，才赫然发现自己患有高血压。因此，推行一个全国宣导运动殊为必要。

卫生部和保健局指出，国人近年更常在外用餐或叫外卖，或食用冷冻食品和快熟面等速食。这些饮食和生活习惯的改变，加上人口老龄化和肥胖症等因素，都导致高血压和高血脂的发病率上升。所以，要减少日常饮食中盐的摄取量，除了消费者要自律，还须有小贩、餐馆以及食品酱料厂家们的配合才行。

说到底，高血压和糖尿病主要是生活方式和饮食不均衡引起的，治根之道自然还是得回到个人的认知和自律。现在一般人的生活都过得去，有越来越多的人也觉得应该及时宠宠自己，吃美食成了许多人的消闲活动。但全国人口健康调查报告已敲起响亮的警钟：小心，别吃出病来，别惯坏自己的健康。