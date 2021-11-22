社论：企业须准备迎接新常态的新挑战

国人今天又可以五人一起在餐馆同桌堂食，显示防疫措施因应形势，进一步放宽。这也意味着新加坡朝“与冠病共存”的策略目标，迈前了一小步。配合形势的逐渐正常化，政府也开始减少对企业界在非常时期的各项扶助津贴。对于此前苦苦支撑的本地企业而言，这一变化可谓机遇和风险并存，一方面社会与经济活动的有序开放，意味着生意也将同步改善；另一方面，经历了疫情的重大冲击，旧常态的许多经营条件或一去不复返，相关企业需要身段灵活、勇敢转型，才能把握新常态的新商机。

虽然前阵子由于每日新增病例急速飙升，打乱了政府迈向“与冠病共存”的路线图安排，但整体朝开放前进的目标仍然不变。卫生部长王乙康警告，开放并非毫无风险，特别是提高每桌的堂食人数，很可能增加病毒传播的机会。因此，放宽管制措施后的每日新增病例，或许会出现上升趋势。但是，由于本地人口疫苗接种率超过八成，如今更如火如荼接种第三剂疫苗，加上疫苗接种差异化安全管理措施将扩大，以及获得自然免疫的康复群体人数增加，应当能抵消风险。

况且，开放社会经济活动，恢复正常生活是全球大势，也是各国民众共同的期盼，高度依赖世界市场的新加坡，自然不能自外于这股大势。国人对于过正常日子的强烈愿望，可以从疫苗接种者旅游走廊计划实施后，多个本地旅行团随即组团出国可以看出。近期在本地举办的几个实体会议、展览等大型活动，更为市场带来几许生机。随着更多外地访客陆续入境，我们应该能够展望接下来会有更多商家从中获益。

在迎接这一新局面之际，本地商家有必要快马加鞭，做好充分的准备。疫情的冲击方方面面，特别是对人们的生活乃至消费习惯，都产生深远的改变。居家上班和学习，线上会议和购物，甚至快递送餐的盛行，都提示商家必须转变思维和做法，适应新的环境、争取新的商机。毋庸讳言，人们减少外出社交，更依赖上网来满足日常所需，对于实体店面是不小的打击。但是人们毕竟不会完全足不出户，如何适应调整这些生活方式的改变，会是商家重大的挑战之一。

本地商家在这一轮开放所面对的其他挑战，还包括转型的速度。其实在冠病疫情暴发前，科技颠覆已经把不少企业推向不得不转型的背水一战境地。疫情的到来，以及全球经济活动由于各种封城锁国的防疫措施而放缓，加上政府为保护国人生计而推出的各种大力度援助津贴，让不少企业在获得关键的喘息空间之余，反而暂时减轻了转型的紧迫感。换言之，企业此前必须解决的经营和管理问题，由于疫情和防疫措施而暂时被延缓了。经济活动一旦恢复正常，那些还没有解决的问题，依然会浮出水面，企业将不得不面对。

政府已经表示，配合开放措施，此前对于各行各业的不同津贴，将会逐步缩减。小贩的租金减免，德士和私召车司机的补贴，都会相继退场；最大宗的津贴，莫过于对餐饮、零售、电影院、博物馆、画廊、历史景点、家庭娱乐设施、旅游、健身房、文娱与艺术教育领域的本地员工薪资补贴。这些补贴协助不少本地企业渡过疫情难关，如今也会慢慢减少。薪资补贴在维护国人生计方面功不可没，但副作用却是让一些企业产生虚假的安全感甚至依赖性。企业如果因此而对即将到来的大变化反应不够快，恐怕会在经济开放后马失前蹄。

所谓“机会只留给有准备的人”，与冠病共存的新常态，无疑将带来新的挑战和机会，那些做好准备的企业，必然能从中发掘更上层楼的商机，甚至走向国际市场；而那些没能及时改善经营问题的企业，就很可能会面对市场严峻无情的考验。