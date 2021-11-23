社论：日本推出补充预算重振经济民生

日本岸田文雄政府上周五宣布新一轮经济刺激计划，财政支出达55.7万亿日元（约6690亿新元），超过2020年为应对冠病疫情的经济应对措施。日本政府拟在11月下旬汇报这笔补充预算，并争取12月中旬在国会通过。

日本国会今年3月26日批准截至明年3月底的2021财年财政预算案，总额为106.6万亿日元，预算再创新高，而这次补充预算总额超过2020年4月冠病疫情暴发初期推出的48.4万亿日元，凸显日本经济状态疲弱，一年多之后仍需要政府的大力辅助。

最新数据显示，日本经济增长率在过去八个季度里有五个季度收缩，尽管去年4月推出了振兴经济配套，目前实际国内生产总值仍比六年半前来得低。

分析指出，日本作为全球第三大经济体，经济回弹力度明显不如美国和中国，由于经济形势十分严峻，岸田上台不久就推出补充预算，而大部分经济刺激计划所需财源，可能还将通过新发国债来筹措，日本财政赤字已令人不安，若继续以发行国债弥补，财政情况或进一步恶化。

岸田政府提出的“增长与分配良性循环”，最终目标是重振经济，因此必须采取一切措施为受冠病影响的国民和企业提供资助。冠病疫情对日本经济冲击大，岸田文雄也坦承，唯有出台如此庞大的配套，才足以重建人民的信心，促使经济进入良性循环。

日本内阁在会议上敲定这笔创纪录的纾困配套，超过市场之前预测的30万亿至40万亿日元，若将民间投资等部分包括在内，规模更达到78.9万亿日元。但这些钱不能不花，岸田强调，在拉紧钱袋的扣绳之前，必须先将经济推上增长的轨道。

经济刺激配套分成四部分，第一部分约22.1万亿日元，用于防止冠状病毒蔓延；第二部分逾9.2万亿日元，用于重启社会经济活动，并为下一次疫情做准备；第三部分用于开启岸田政府提出的“开创未来社会“和“新资本主义”，近19.8万亿日元；第四部分用于建立经济安保，共4.6万亿日元，包括补贴国内的半导体生产，以加强经济保障。

岸田政府把经济安保作为增长战略的核心，扶持重要技术领域以及研发疫苗是重点计划。经济配套包括给18岁以下人口发放每人10万日元（约1195新元）补贴；补充预算案中的国防开支7700亿日元（91亿4000万新元），大幅超过2019年度的约4300亿日元。创纪录国防开支主要是扩充配备强化防卫力，以应对中国和朝鲜军力崛起。

岸田今年10月4日就任日本第100任首相，即面对稳固领导地位的挑战。日本经济新闻社和东京电视台在岸田内阁启动后，于11月10日和11日进行紧急民意调查，岸田内阁支持率为61％，与10月上旬的上次调查结果59％基本持平。前首相菅义伟领导的内阁支持率，从去年9月组阁时的40%跌至离任前的25.8%，因此，岸田能否稳住内阁支持率是个大问号。

疫情导致日本经济内外需双双疲弱，半导体芯片的短缺也暴露出日本供应链的脆弱性，但疫情过后这些方面的冲击会减少，反而日本必须提振近年来不断减弱的企业竞争力，以及克服技术创新和科技开创跟不上其他国家如中国和韩国的困境。

此外，日本还面对其他社会结构性问题，例如老龄化、少子化造成的人力不足。自上世纪90年代开始，日本经已面临低生育率困扰，最新数据显示，日本人口去年净减少53万1816人，创历史新高，生育率则跌至1.34。

日本政府长期不愿对外国工人敞开大门，为了填补劳动力大缺口，日本政府曾在2019年松绑客工政策，日前更宣布准备明年放宽特定领域外国劳动人口入境相关条例，部分从业人员或将无限期留日。

日本在外劳政策上的一大转变，基本上是配合新一轮经济刺激计划，尤其是要避免经济活动逐渐恢复后劳工短缺问题的恶化。不过，回顾去年推出的经济刺激配套，最终巨额拨款没有善加使用，以致成果寥寥。如果这次对策也不见效，日本经济前景将令人担忧。至于岸田，如果复兴计划被证明中看不中用，“新资本主义”经济牌同样打不响，则其任相之路恐怕也不可能走得久远。