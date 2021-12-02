社论：辣玉莎请辞但仍有疑点未除

2021年12月2日

在国会特权委员会还未发表调查结果之前，盛港集选区工人党议员辣玉莎退党和辞去议员职务，这一进展引发了不少国人的关注。

一个月前，辣玉莎在国会中承认，她其实没有陪同一名遭性侵女子去报警，因而也间接承认她所谓的警方“不当对待报案者”的指控没有事实依据。她为自己撒了这个谎言含泪道歉。

国会领袖英兰妮跟她进一步厘清几个问题后表示，此事应交给国会特权委员会处理，国会议长陈川仁过后公布了委员会的八位成员名单，其中包括一名工人党议员。接着，工人党三位党领袖也成立纪律委员会进行党内调查，辣玉莎的请辞是党内调查后的最新发展，显示事件的迫切性。

在我国的选举制度下，单选区议席因故悬空，必须补选，集选区内有席位空缺，补选则没有必要，如现任总统哈莉玛在2017年辞去马西岭-油池集选区的议席竞选总统，该区之后并没有举行补选。

议员因私行问题而请辞或是被党开除的例子，朝野两党都有先例。

如2012年，工人党的后港选区议员饶欣龙因婚外情被驱逐出党，后港区补选，工人党仍获得胜利，方荣发击败行动党的朱倍庆。

同年年底，身为国会议长的行动党议员帕默也因婚外情而请辞，2013年1月，榜鹅东选区补选，议席落入工人党手中。

2016年，行动党武吉巴督选区议员王金发承认行为不检而请辞，行动党的穆仁理在补选中击败民主党的徐顺全。

执政党和反对党清理门户后，仍可能在过后的补选中胜出，显示政党的果断行动能够减轻政党所受的损害。

年仅27岁的辣玉莎这次的过错涉及了诚信问题，甚至有破坏警方形象的意图，比较起来，其性质更为严重。

不管辣玉莎的请辞是个人主动还是工人党的“劝退”，这毕竟是该党抢在国会特权委员会之前采取的行动，是亡羊补牢的必要反应。

但这并不排除国会特权委员会完成调查后，可能对辣玉莎作出的任何处罚。而辣玉莎事件中存有的疑点，也不会因为她的请辞而自动消失。

工人党还欠社会大众包括其支持者一个合理的解释：在今年8月3日和10月4日，辣玉莎三次捏造谎言的时候，工人党内部曾否有针对她对警方所作出的严重指控，进行过了解和调查，尤其是在她拒绝向国会和警方提供更多详情之后。

对于这一点疑问，该党一直三缄其口，但它不能逃避这个问题，这个疑点不除，对该党的形象和未来发展都不利。

辣玉莎在去年大选期间，便因为个人曾在社交媒体上发布带种族宗教情绪的留言，被挖出后受警方调查。几年前社交媒体上的留言不识轻重，可被视为少不更事或年少气盛之举，一些选民选择了对她宽容，警方也只以警告结案。但如今从政还身为议员，为其选区服务也已有一年的经验，对是非轻重应有更成熟的判断，却在严肃的国会殿堂上三次撒谎，令人匪夷所思，她所属的工人党也难辞其咎。

在我国议会民主发展过程中，工人党若继续扩充实力，有望成为另一个替代政党。因此，它必须自我提高素质要求和遴选候选人的标准。

辣玉莎事件在世界很多地方的政坛可能是小事一桩，见怪不怪，发生在本地就不一样了。此次从民间和网上的反应来看，新加坡人重视议员的诚信，政治廉洁已成为一项必须努力维护的社会价值观。

在国会维持严格的政治操守标准之下，“德不配位”的从政者经不起时间的考验，辣玉莎事件对朝野政党都是再一次的及时提醒。