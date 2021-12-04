社论：回应民意齐心抗疫

李光耀公共政策学院新加坡政策研究所最新的民调显示，七成的本地民众相信新加坡终能战胜疫情。这是鼓舞人心的现象。调查也发现，民众对于政府抗疫表现的满意度，维持在六成上下，反映社会人心大体稳定。然而，具体到防疫措施，特别是关系经济民生的开放速度等等，不同社会群体有相反的考虑。政府如何凝聚最大共识，说服国人一起做正确的事，是抗疫马拉松赛程上必须高度重视的事项。

调查指出，民众对政府抗疫表现的满意度，同新增冠病病例数呈反比——病例增高，满意度就降低。这也是人之常情，毕竟新增病例是疫情程度最直观的表象。如果横向对比，就能看出新加坡的整体情况，其实是相当积极的。在很多西方国家，社会精英不以身作则遵守自己所颁布的防疫措施，因而失去了民众的信任，使得各种关于病毒和疫苗的阴谋论大行其道，结果非但政令不行，还激化社会矛盾，引发大规模的示威抗争。

因此，民众对当局的信任，是新加坡至今抗疫表现不错的关键因素，更必须为朝野珍惜，且积极维护。这种互信的重要性，随着疫情的变化而显著提高。新出现的奥密克戎变异毒株，就引发了新的担忧。根据近日媒体的跟进报道和我们收到的读者来函，一些人害怕国门太快打开，会输入新一波的疫情，使得前功尽弃；尤其是初步的数据表明，奥密克戎的传染力特别高。相对多的民众希望放慢开放步伐，因而在情理之中。但众多因防疫措施而近乎难以为继的小微企业，则希望尽快开放。如何权衡利弊，考验着新加坡人的集体智慧。

不同社会群体基于不同条件，而就防疫措施意见相左，也是任何社会都会面对的难题。本地相对年轻和富裕的群体，希望加快开放的速度，猜想这是因为他们有相对丰富的资源产生安全感，所处的社会地位及接触的信息，也让他们有更为乐观的判断。相反，相对年长和中低收入群体，则希望放慢开放的速度。他们大多难以居家上班，每天必须面对被感染的风险。此外，他们的日常信息来源，主要是亲身的经历和社交圈子流通的消息，所以相对会比较悲观和焦虑。

除了在开放速度方面出现相反意见，其他防疫手段诸如疫苗接种差异化安全管理措施，以及是否该强制接种疫苗等等，都不易出现统一的看法。在很多国家，这些分歧已经演变为公开冲突，不但加剧社会撕裂，也妨碍当局有效管控疫情。所以政府尤其须慎重对待，不宜操之过急。民众在看待事情时，也必须学会跳脱从自身的利害思考，尝试理解反方的道理。因为有一点是大家共同的利益——尽早进入新常态。所以，任何能实现这一共同目标，又没不当侵犯个人或个别群体权利的做法，都须予以支持。

人民行动党执政至今，不时都强调在必须做正确决策时，不能因短期的民意考虑而裹足不前。尽管时代已经改变，如今的民众更期待决策者聆听与沟通，对家长式的高姿态容易反感，可是为国家长远利益做出正确的决策，仍然是必须坚持的原则，尽管难度有所提高。所幸的是，社会至今还存在对于何者为正确的基本共识，民众彼此之间和对政府也存在基本的信任，只要让社会感受到诚意，知道背后有一套严谨的科学理性在支撑，政府做出困难决策的阻力与代价相信是可控的。

冠病疫情是这一代人的集体考验，民选政府自然必须尊重民意，上述民调因而有参考的价值。只要保持持续的沟通、透明的信息分享，以及因时制宜的调整，就能够团结人心、凝聚民意，克服当前严峻的挑战，顺利步入与冠病共存的新常态。