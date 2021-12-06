社论：台海局势值得密切关注

2021年12月6日

美国国防部长奥斯汀前天表示，中国大陆最近在台湾海峡的连串演习，很像是实际军事行动的彩排。这是西方政要近日针对台海局势的最新发言。美国、日本及澳大利亚都相继就台海爆发战争的可能性，发出了相当严厉的警告。台海局势的直接三方——中国大陆、台湾及美国——正以各自的方式在改变和平稳定的现状。近期各方的互动方式，也无助于让形势趋缓，国际社会因而有必要更密切关注下来的发展。

在奥斯汀“战争彩排说”之前，美国国务卿布林肯12月3日在一场公开活动上警告，中国大陆领导人处理两岸关系必须慎重再三，任何导致台海危机的举措将招致“严重后果”。他重申，美国将确保台湾有足够的自卫能力。刚与美国及英国建立美英澳三国同盟的澳大利亚，也就台海局势表达了明确的立场。澳洲国防部长达顿11月13日接受《澳大利亚人报》访问时说，如果美国出兵协防台湾，澳洲袖手旁观是“不可思议的”。

在北京对达顿的说法提出抗议后，澳洲总理莫里森11月28日公开表态支持达顿，表示他和达顿持相同观点，并强调澳洲不能在面对中国“日益好战”的时刻“示弱”。澳洲由于要求世界卫生组织公正调查冠状病毒起源，而遭到中国的贸易报复。两国关系至今还没有恢复。之后成立的美英澳三国同盟，最引人关注的是英美协助澳洲建造核动力潜艇。有分析称，这将大为提高澳洲海军介入南中国海乃至台海事态的能力。

就台海局势把话说得最直白的，莫过于日本前首相安倍晋三。他在12月1日参加一场同台湾的视频会议时，三次点名中国国家主席习近平，警告他别“误判”形势。安倍指出，台海事关日本的国家安全，所以台海有事意味着日本有事，日本有事意味着美日同盟有事，中国大陆对台动武是“经济自杀”，近乎表示日本将连同美国军事干预中国大陆的任何武统行动。

北京对安倍的发言反应最激烈，外交部部长助理华春莹12月1日当晚约见日本驻华大使垂秀夫，提出严正交涉。据日本媒体报道，安倍在这番发言前曾亲自会晤了首相岸田文雄，暗示安倍虽然已经不担任政府职务，他的表态得到日本政府的默许。

台海局势最近趋向紧张，跟中国大陆、台湾和美国各自改变现状有关。北京提出“一国两制，台湾方案”，通过香港国安法平息港人抗争，让作为两岸交流基础的“九二共识”，在台湾民众观念中等同于“一国两制”，因而在台湾进一步失去市场。台湾总统蔡英文更在今年的双十演讲，首次提出带有“两国论”意味的“互不隶属说”。此外，台湾在对外关系方面这阵子多有斩获，美国参众议员两度乘坐军机访台、美国军人到台湾协助军训的安排公开化、波罗的海三国议员访台，以及立陶宛批准“台湾代表处”挂牌运作，都在碰触北京的红线。

西方政要关于误判台海局势的警告，可能是某种同步的舆论施压策略，也可能基于尚未公开的关于北京意图的敏感情报。中国大陆近期一些不寻常的动向，让这些警告更有说服力。属于对台作战前线的福建省，11月30日在福州、厦门、漳州及宁德四地，模拟超强台风及“外部破坏”，同步举行“大面积停电事件应急演练”，被一些舆论解读为对台动武做准备。

国际船运界则发现，中国水域的商船在近几周神秘大量失踪。用来追踪商船位置的船舶自动识别系统，发现中国水域的船只从10月28日的每天超过10万个，锐减到11月17日的1万5000多个。有分析说，这是因为中国的《个人信息保护法》迫使船只关闭系统，以免外国掌握信息；但也有分析担忧，商船可以转为运送军用物资，隐身是一种备战举措。

中国大陆最近流行“东升西降”说，对中国崛起充满自信，并认为美国正在式微。这个判断是否是西方政要发出警告的背景，尚难定论。无论如何，台海的和平稳定关系本区域乃至全球利益，各方都必须密切关注其发展。