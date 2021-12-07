社论：对恐怖分子的监视不能丝毫放松

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，卡伊达（Al Qaeda，又称基地组织）成员劫持两架客机撞击纽约世贸中心双子塔，造成约3000人死亡，电视播出双子塔相继坍塌画面震惊全球。

当年，在本区域潜伏着的组织“回教祈祷团”也伺机行动，这个与卡伊达有着相同理念和直接联系的极端组织，当时密谋对新加坡多个目标展开炸弹攻击。

同年12月8日，我国内部安全局先发制人，捣毁本地回祈团成员试图发动的数个恐袭行动，包括计划袭击载送美军和他们家人到义顺地铁站的巴士，以及密谋骑劫飞机撞向樟宜机场指挥塔。

今年是新加坡揭发回祈团恐袭阴谋20周年，这些年来，内安局从未停止监察区域内回祈团成员的动向，也多次拘留自我激进化的本地回教徒。

盘踞在印度尼西亚的回祈团，并没有停止宣扬通过暴力在东南亚建立回教国的理念，因此回祈团仍对我国构成严峻的安全威胁，我国必须加强抵御恐怖组织的宣传信息，让反恐警钟长鸣、防患未然。

九一一恐袭事件发生数周后，美国空袭阿富汗，开始一场持续20年的反恐战争，并带头展开全球反恐计划，设立负责美国边境管制、情报统筹、紧急应变、防止恐怖活动等的专属国土安全部。

但反恐战争消耗美国巨大的军事开销，美国选择今年9月11日之前从阿富汗撤军，随后阿富汗再次落入也是伊斯兰极端组织塔利班手中。

尽管美国本土再未爆发过像九一一那样的重大恐袭事件，美国选择结束漫长反恐战争，专家却担忧塔利班重掌阿富汗政权，混乱局势将促使极端组织重新抬头，而伊斯兰国组织和基地组织失去了伊拉克和叙利亚的据点，将把阿富汗作为避风港，这些变化可能促使本区域像回祈团这样的极端组织死灰复燃，因此东南亚国家必须严防极端袭击事件发生。

我国这些年来共拘留56个回祈团分子，至今四人尚未获释，包括曾从拘留中心逃脱的头目马士沙拉末，他们至今仍对激进思想深信不疑，没有悔改之意。

每当国际上涉及宗教的重大事件发生，就会加深一些信众对宗教的热忱，因此更容易被极端分子利用去进行恐怖活动。在内安法下被拘留或受限制令约束的个案，已有年轻化的趋势，从10多至20多岁都有，他们都是被网上极端思想洗脑而自我激进化。

尽管内安局评估，回祈团在区域内的活动并未渗入新加坡，没有迹象显示印尼回祈团有意和本地昔日同伙重建联系，也没有具体情报显示回祈团计划袭击我国，不过，随着塔利班在阿富汗重新掌权，本区域极有可能再次成为恐怖组织的活动地点。

过去一年多，极端主义和恐怖主义威胁因冠病疫情实施的限制有所减缓，但随着边境重新开放，这类威胁可能卷土重来。例如最近在印尼，回祈团的动向再次成为焦点，当地反恐机构上个月底刚警告，回祈团转而渗入主流宗教团体、政府机构及国家政治，更大范围地播撒激进主义。

面对部分信徒转向极端化的趋势，本地回教组织和教士也发挥引导作用，积极参与改造的工作。自2001年起拘留回祈团成员后，内安局就通过与资深回教教士合作，来了解他们陷入极端回教思想的原因，从而让被拘留的回祈团成员接受改造和必要的培训，以重新融入社会。

在各国因疫情而实施封锁措施期间，恐怖组织和追随者已更广泛利用社交媒体宣传极端材料，为了加强保障本地和区域的安全，我国接下来将更紧密地与外国政府合作，以将恐怖主义威胁挡在区域和国门之外。2001年我们捣毁本地回祈团，如今更须对恐怖形势保持警惕，不容恐怖分子有机可乘，破坏我们的国家安全和社会和谐。