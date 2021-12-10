社论：加强劳动力队伍技能储备

精深技能发展局首次发布《未来经济技能需求》报告，列出新加坡经济未来一至三年需求最殷切的技能和就业机会。这份报告全面有系统地剖析经济发展、人力需求和技能要求，可以给在职者、职场新鲜人、学生、雇主和教育机构提供指引。

所谓“工欲善其事，必先利其器”，技能是每个人踏出社会工作必须掌握的“器”；要有良好的就业能力，能掌握越多的“器”越好；要把工作做好，就必须把“器”磨利。《未来经济技能需求》可以让在职者更好地了解工作和人力市场的前景，更好地规划事业；对职场新鲜人和大专生来说，可作为发展方向和求职参考；对雇主和教育机构来说，可以更好地规划培训课程，加强员工能力，也可以适时调整工作要求和安排企业转型。

数码经济、绿色经济和关护经济是三个高增长领域，《未来经济技能需求》指出这三个领域未来最可能需要的20种“优先技能”，相应的就业机会，以及为求职者提供培训建议。电脑诞生和普及化后，市场对电脑、系统和网络学有专长的人员的需求就一直在增长，如今更出现许多细分领域，如因应网络安全而需要越来越多的数据安全人员。气候变化催生了绿色经济，在可预见的将来，气候相关的就业需求会很强劲。新加坡人口老龄化，则意味着我们需要更多人员投入护理、看护、家庭、教育等领域；当中一些领域，我国目前高度依赖进口人力。人们可以根据自身条件，以及报告所指出的情况，为自己规划培训路线图。

纵观不同的技能和人力需求，数码技能、创意思维、解决问题能力、沟通交流和学习能力等是跨领域的核心技能。不管哪个行业或工作，都须要掌握这些基本的“器”。

我国劳动力队伍或可粗略以40岁作为数码技能分水岭。40岁以上是电脑开始普及化的一代，大多在大学时代或工作以后，才开始学习使用电脑和各种工作上要用到的软件，即所谓的“数码移民”。他们未必掌握数码科技的基础知识或基本逻辑，所以在遇到新科技、新软件或新应用时，不容易触类旁通，而须花更多精力和时间学习。40岁以下则可说是电脑化的一代，30岁以下甚至可说是互联网化的一代，属于“数码原住民”。然而，即使是“数码原住民”，也面对技术、软件、应用等更新换代日益变快的挑战，对于自己能否追赶科技步伐或多或少也都会有焦虑感。

面对一支数码技能处于不同水平的劳动力队伍，精深局正好可以发挥作用，制订不同的培训方向、办法和策略，满足不同年龄层的不同需要，缩小劳动力队伍的数码技能差距。在可预见的将来，数码技能将成为跨领域的基础技能，是每一个行业都须掌握的“器”。其深度和广度也会随着时间不断加深与拓宽，例如2020年代的劳动力队伍也许只须懂得使用电脑和办公室软件，10年以后也许还须懂得基本编码。

除了数码技能，其他核心技能如创意思维、解决问题能力、沟通交流和学习能力等，也是每个行业的雇主越来越看重的。这些软技能一方面讲求天分，另一方面也需要后天的栽培，所以家长不妨关注子女在这方面的学习，学校更应该强化教导，帮助每个学子发挥潜能。

科技日新月异，大大加快了经济社会的变迁，人工智能的快速发展不断淘汰现有的工作，但也会有一些工作需要更多人员投入，一些新工作会创造出来，唯有完善个人的技能储备，才能更好地面向未来。

要建立技能储备，须有广泛且不断更新的知识，有阅读的习惯，对新兴事物保持兴趣，也就是保有不断学习的能力和求知欲。这是个人的责任，不能一直靠别人或任何机构给自己奉上解决办法。

当然，社会上总有少数人因为各种条件的匮乏，跟不上变迁的脚步，没有能力接受再培训和实现技能提升，有关当局的作用应该是尽可能缩小这个群体，并提供所需要的援助，确保他们可以在职场找到立足之地，能够继续自食其力。