社论：临终护理须赶得上人口老龄化

2021年12月11日

《联合早报》昨天报道，受冠病疫情影响，各家医院的探访条例时紧时松，而且也严格限制人数，不少临终病患担心若住院，可能得孤独离世，因此选择留在家中，接受临终疗护，在家人陪伴下安详辞世。

除了一些个别案例，如与家人不和，一般年长者相信都希望在生命尽头得到善终，也就是有家人陪伴，走完人生最后旅程，而在溘然长逝时，亲人也能随侍在側，亲视含殓。如果在风烛残年罹患绝症，或是老年痴呆，无法自理，人们也希望能得到亲人的照料，在家终老。

但是，由于文化因素，在生前谈后事仍然是许多人的忌讳，许多人因此也无法好好安排自己或亲人的身后事，这是须要改变的。因为这是做好善终准备必须跨过的第一道心理障碍。近年来，这种传统的忌讳和旧观念已有逐渐改变的迹象，因此，临终护理的概念也获得越来越多人的接受。

所谓临终护理，主要是帮助临终病人控制好病痛，尽可能得到较好的护理，改善他们的生活素质，知死亡之将至，能直面死亡，同时过好剩下的每一天。这也包括协助病人的家属更好地应付和管控情绪，培养正确心态，把迎生送死当作生命的必经过程，等同视之。

新加坡的临终护理服务最早出现于1980年代中期，这些年来由于获得民间团体的推动和政府的重视，因此在短时间内已有长足的发展。根据经济学人信息部的临终质量指数，我国在40个国家与地区中的排名，从2010年的第18位升至2015年的第12位。目前新加坡在亚洲排名第二，仅次于台湾。

卫生部长王乙康前天出席由新加坡慈怀理事会主办的2021年新加坡临终护理研讨会时也透露，过去10年，本地有超过2万7000人安排了预先护理计划，这个人数还在持续增加。这显示有越来越多人意识到预先为病重情况做好护理安排的重要性。

王部长也强调，我国必须更注重改善慈怀疗护这一领域，以满足本地人口迅速老龄化的需求。的确，根据我国人口趋势预测，到了2030时，每四人当中就会有一人年届65岁或更老。战后出生的婴儿潮一代都已步入老年阶段，随之而来的是各种老年人常见的病症，包括绝症和老年痴呆。因此，原先以癌症晚期病人为主要服务对象的临终护理，现在也已扩大服务涵盖面。

虽然理想的安排是居家护理，由护理机构提供定时登门护理服务，但由于传统大家庭早已分化，一般年轻人婚后都申请组屋自组小家庭，老年夫妻和家人同住者已越来越少，也不是所有家庭都请得起帮佣，因此，临终护理的最大需求应是护理设施。

当然，不少人相信也会选择先住进护理设施，直到确知临近命终时才转移到家中。据本地主要临终服务机构之一的HCA慈怀护理的数据，在2017年至2019年，每年有约51％至52％的病患选择在家中过世，去年则增加至58.6％。

临终护理设施近年有所增加，但是否赶得上人口老龄化的需求，值得政府密切关注。如何确保这类设施的收费是一般人负担得起的，也是重要一环。这需要结合政府和民间的力量。目前，很多慈怀设施是民办的，政府未来肯定须要在这方面作更大的投入。政府在2012年就已拟定全国临终护理策略，包括培训合格医生与护理人员，相信我国的临终护理和其他医疗领域一样，必能逐渐臻于至善。