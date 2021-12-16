社论：为奥密克戎疫情做好准备

奥密克戎毒株正在全球加速蔓延，共70多个国家通报确诊病例。我国截至前天已检测到16起，其中两起为樟宜机场工作的本土病例。

我国向许多国家开放“苗接种者旅游走廊”（VTL）计划，奥密克戎病例的输入是迟早的事。

当此新毒株在非洲发现时，一些人认为新加坡也应该随以色列之后即刻关闭边境，但过去近两年的疫情显示，关闭边境并不能完全把病毒挡在门外，连实施“动态清零“策略的中国，也在天津和广州各发现一起奥密克戎输入病例。

摆在新加坡眼前的现实是，如何防止社区蔓延；一旦本土病例大量增加，我国的医疗体系又将如何应对。

卫生部长王乙康警告，奥密克戎可能比德尔塔毒株形成更大一波的疫情。因此，国人必须对可能随时恶化的形势做好心理准备。

根据初步研究结果和数据，跟德尔塔毒株相比，奥密克戎引发重症的比率不高，但传播速率高出几倍。在这样的情况下，受感染者更多，重症者数目也必然上升，病床需求的压力也跟着加重。

世界卫生组织总干事谭德塞警告，奥密克戎的传播速率较之前的毒株都快，小看其危害性是危险的，病例大副升高可能冲击大多数国家的卫生医疗体系。

新加坡并没有因为奥密克戎毒株危险性较低而采取观望态度，卫生部已计划和部署在必要时增加冠病病床，同时把加护病床增至500个，并也在探讨提升公共医院的基础设施。

我国过去两周冠病疫情趋稳，从每日上千确诊下降到三、四百，医疗设施和病床使用处于健康水平，尤其是加护病房的病患减少至30多人，需求情况显著放松。

打追加剂可提高对重症的预防效果，在面对新毒株可能引发新一波疫情的形势下，这更是抗疫的关键策略。除了因健康问题而无法接种疫苗，以及12岁以下暂未接种的孩童之外，仍旧抗拒接种者已属极少数。而所谓的“完成接种”的要求也已提高，必须是打了追加剂才算“完成接种”。

针对“极少数”的差异对待将进一步扩大，之前是不能堂食和不让进入商场、景点，从明年2月1日起，新规定包括完成接种者才可进入室内运动场所、高等学府和酒店以及休闲设施。没有接种者若感染冠病须要自负医药费的“痛”只有在得病时才感受到，但行动的诸多不便是他们必须每天面对的。因此，冠病疫情越来越像是一场“没有接种疫苗者的疫情”——他们得病时最危险，平时则活动范围大大受限。

本地接种追加剂的进度也正在提速，从前天起，18岁至29岁者若第二剂已经打了五个月，可以 预约第三剂接种。估计到明年1月底，接种追加剂本地人口可达54%。

全民接种追加剂有助于加强我们的信心，更从容地应对奥密克戎可能引发的新一波疫情。

此外，美国制药厂辉瑞刚宣布，第二次实验证实其冠病口服药Paxlovid可助患者免于重症（也针对奥密克戎毒株）。它正在申请授权使用，我们可以乐观地期待更多冠病口服药的问世。

本月20日起，新、马两地公民可以通过VTL通道跨境游是个积极的信息，两国人民更频繁的陆路来往指日可待。长堤的开放，才能让人感受到“与冠病共存“的常态化。

在常态化的形势下，政府继续加强医疗体系应对形势突变的能力，人们则必须时刻自我提醒，疫情尚未过去。

与德尔塔病毒的抗战，给了我们宝贵的经验，防疫措施进一步放松，没有因为可能到来的新一波疫情而中断。进入“与冠病共存”的新阶段，民间仍必须发挥自律精神，继续严格遵守防疫规定，把病毒肆虐的机会减到最低。