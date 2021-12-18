社论：外交抵制冬奥会徒添纷扰

明年2月将在北京举行的第二十四届冬季奥林匹克运动会，现在已进入倒计时，有90个国家的健儿将参与竞逐。这是中国首次举办冬奥，而北京则将成为世界首个主办过夏季和冬季奥运会的城市。因此，这次国际赛事对中国来说具有特殊的意义。

虽然在规模上不及夏季奥运，主办冬奥也须投入极大的人力和物力，并不是每个国家都具备这样的条件，或具有这样的意愿。因此，本届冬奥当初的申办城市最后其实只剩下北京和哈萨克斯坦的阿拉木图两个。北京已有了主办2008年奥运的成功经验，因此，没有人会怀疑它也能圆满地办好本届冬奥。

令人遗憾的是，和过去的多届奥运一样，本届冬奥也避免不了政治因素的干扰。本月6日，美国白宫终于宣布酝酿已久的是否要抵制北京冬奥的决定。不管其真正动机何在，白宫新闻秘书珍·普萨基给出的表面理由是，美国基于“中国在新疆持续进行种族灭绝和反人类罪行”决定外交抵制。所谓外交抵制，就是不派遣任何外交或官方代表参与，但允许运动员赴会。

说某国犯下种族灭绝和反人类罪行，是非常严重的指控，不晓得白宫是否掌握了涉及新疆的比较确实可靠的资料。此外，在抵制课题上，拜登政府也必须对国内反华舆情，特别是左派民主党人和支持者有所交代，因此呼吁外交抵制并不让人意外。不派官方代表“捧场”，固然会让北京面子上有些不好过，但并不影响整体赛事的进行，这也让许多反对抵制参赛的国际人士，包括运动员、赞助商等松了一口气。

到目前为止，欧洲诸国似乎还在犹豫不决，已决定跟随美国的也只有立陶宛和五眼联盟的成员，当中新西兰还和白宫不同调，说官员不到场是因为疫情关系，意在和“种族灭绝与反人类罪行”的指控撇清关系。其他国家看来都对外交抵制兴味索然，包括已经明确表态的法国和韩国等，这或许是白宫始料不及的。外交抵制尚且反应冷淡，尾随者迄今寥寥无几，可见若是倡导全面抵制，则跟随者可能更加稀少。

国际奥委会主席巴赫说了，参加北京冬奥的90个国家的大多数政府都没有选择加入外交抵制的行列。反之，它们一致支持他们的奥运队伍，以便让运动员能够实现奥运的终极梦想，获得争取最高成就与荣耀的难得机会。确实，从运动员个人角度来说，错过了一次机会，很可能就此生再与奥运无缘。

1980年，美国带头的65个国家抵制了莫斯科奥运，抗议苏联入侵阿富汗。虽说持之有故，但也遭到强烈反对，此举也导致原本要赴会的466名美国运动员中半数从此无缘奥运，成了大国博弈的无名牺牲者。一个经过长时间苦练的优秀运动员，如果在处于巅峰状态时无法参赛，情何以堪。

本来奥运的举行就是要政治与体育分开，发扬基于公平原则和平竞赛的精神，打破疆界和藩篱，让世界各地的健儿们能同聚一堂，建立友谊。但现实里的奥运却始终难以避免或大或小的政治纷扰。最严重的是你做初一，我做十五。如美国抵制1980年莫斯科奥运，苏联也以牙还牙，抵制1984年洛杉矶奥运。

美国现在外交抵制北京冬奥，那中国是否会以各种理由（如美国曾入侵阿富汗、伊拉克、利比亚等国，以及种族灭绝印第安等原住民）抵制2028年的洛杉矶冬奥？相信多数国家都不愿看到这种无谓的抵制和反抵制的政治游戏周而复始。

所谓外交抵制正如上述，实际上并不能解决任何问题，对大多数国家来说，基于现实考量，外交抵制更是得不偿失。政治课题应该寻求政治解决方案，把体育卷入政治，尤其是大国竞争的政治，或试图以体育作为制裁手段，始终具有高度争议性。尽量保持国际体育赛事的超然和纯洁性，拒绝政治干扰，应是当今绝大多数国家的共识。