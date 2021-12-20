社论：台湾公投结果反映政治趋势

台湾执政的民进党，在12月18日举行的四个公民投票中大获全胜，否决了在野的国民党所支持的所有公投议案。分析认为，尽管四个公投——“重启核四”“反莱猪进口”“公投绑大选”和“珍爱藻礁”——在选前的民调中都拥有相当的民意支持，民进党能大获全胜，主要是因为中间选民缺席。

换言之，民进党靠基本盘挽救了局势。然而，民进党在公投险胜，也预示了台湾民意的变化。

本次公投由于没有跟其他主要选举如总统、立法院或县市长选举同时举办，因此投票率显著低迷，仅41%。据规定，公投案必须获得超过四分之一的同意票，且同意票须多于不同意票才算过关。所有公投案的同意票和不同意票，这次都没超过25%，因此四项公投案全部被否决。这显示，朝野只动员出基本盘出来投票，广大中间选民反应冷淡，让民进党得以惊险过关。

尽管大获全胜，本次开票结果却透露了对民进党似乎不利的消息。在公投的四个案子，蓝绿的平均票数呈现48%对52%的微差结构，相距仅四个百分点。这跟蔡英文竞选总统时所获得的支持度不可同日而语。她在2016年的总统大选得票率为56.12%，对手国民党主席朱立伦只有31.04%，差距超过25个百分点。蔡英文2020年连任总统的得票率更创下历史新高，为57.13%，对手国民党籍的韩国瑜得票率为38.61%。

两相对比，公投成绩表明，如今民进党对国民党的基本盘优势差距明显缩小，也不排除中间选民在蓝绿阵营的比重有所消长。这一变化，对于台湾民主品质应当是个良性发展。与基本盘选民不同，中间选民对自身利益的重视，更甚于对所支持政党的认同。

因此，他们的投票决定相对理性，比较难被政党利用意识形态或仇恨情绪操控。中间选民的扩大，有利于促使政党克制激进路线，以便争取基本盘以外的支持，避免被主流淘汰。

有分析指，公投投票率低迷，除了投票日当天天候不佳，影响选民出门投票的意愿，也跟两党的公投选举策略，导向传统的蓝绿对决很有关系。所谓的蓝绿对决，经常以身份认同和政治立场为依归，诉诸仇视对手的激烈情绪，反而让选举议题本身边缘化。

这种选举策略有利于动员基本盘选民，却会引起中间选民的反感。国民党一度把公投操作为对行政院长苏贞昌的信任投票，让公投课题失焦，在绿大蓝小的大格局中，国民党反被自身策略所累。

中间选民这次大量缺席，或也可视为对公民投票这一制度的表态。全民公投属于直接民主，一般被用来表决国家重大课题如修改宪法。但是，它的缺陷在于形式粗糙，不适合决定涉及复杂利益的公共课题。这也是立法机关存在的理由。

民意代表的责任，就是受选民委托，就各种影响深远的公共课题取舍妥协；公民投票只能是简单的支持或反对，无法在过程中细致地协调各方利益。但是，台湾各政党为了自身利益，把公投神圣化，用来绑架总统或立法院选举。本次公投反应冷淡，可能有助于让其除魅，回归代议制民主的本质。

国民党这回把公投往蓝绿对决的方向操作，反而暴露了国民党在意识形态上的不足，特别是在国家定位和两岸关系的立场，仍然无法为中间选民提供让人信服满意的说法，摆脱被对手抹红的困境，结果在民进党“抗中保台”的公投策略下再次惨败。四个公投提案源自民间对民进党政策的不满，各自均有其正当性，但在国民党手里却满盘皆输，显示它跟主流民意的距离。国民党如何从中汲取教训，将决定其未来的政治前途。