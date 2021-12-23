社论：邻里企业数码化是大势所趋

邻里企业数码化推行13个月来，采纳电子支付方式的邻里商家已超过1万3000个，获得协助采用数码解决方案的商家有大约7500个。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在2021年新加坡邻里企业之星奖颁奖礼上透露的数据，说明这项计划取得很大进展。

邻里商店的经营模式转型因应时代的改变，是它们加强竞争力走出生存困境的大势所趋，冠病疫情则加剧了这种转型的迫切性。

邻里商店和摊贩的数码化，有两个重点，一是无现金的电子支付，二是采纳数码方案，包括开发电子商务平台，通过网站或社交媒体直播推广业务，经营者可以亲自上线或是请网红当主播做“带货直播”。

从这两点来看，这项计划还有很大扩展空间。鼓励消费者与商店摊贩的交易转为电子支付，避免使用现金，一个重要的考量是防止病毒散播。

目前电子支付和现金交易已是两种方式共存。尽管越来越多的邻里商店和小贩采纳电子支付方式，却没有刻意要求消费者避免使用现金。

根据新加坡银行公会的数据，今年首十个月，在我国使用线上PayNow的交易额从去年首十个月的250亿元增加到646亿元，交易量同期从1亿零900万宗上升到1亿8500万宗。

这个数据相信包括数码转账，并不完全属于买卖交易。

无现金交易在大幅增加中，但一些消费者还是没有放弃使用现金的习惯，政府也没有加大力度宣传。

上网带货直播在疫情中异军突起，能言善道的商家可以因此“走红”。大胆走上数码化前端的商家打开了营销的更大空间，邻里商店因此走出“邻里”，顾客群不限于附近的居民，卖鱼卖榴梿的小生意也可以建立更大的交易网络。

饮食业者要在疫情中杀出一条生路，网上订餐，提供外卖服务是必走的方向。

但是不少商家仍在这方面迟疑不决，主要还是心理上的障碍，只要他们懂得利用该计划下的数码大使和商业顾问，就能很快地搭上这趟时代快车，开发电子商务平台可以像设立个人社交网页一样平常。

因此，政府在这方面可以设计更多的奖励，推动邻里商店把生意重点转向电子商务平台，也为年轻人的创业制造机会。事实上，有些生意甚至不须要开设实体店，如网上蛋糕店已蔚成风气。

今年邻里企业之星奖得奖的公司如新水小型巴刹的经验是：网上营销并不困难，问题只在于愿不愿意尝试。

社区发展理事会最近推出总值1亿3000万元的第三次邻里购物券计划，援助对象从低收入家庭扩充至全国130万户公民家庭，购物券也是以数码形式发放。目标不外是协助邻里商店和摊贩，给他们带来更多生意。

“扫码“是今天各阶层人民已非常熟悉的生活习惯，邻里购物券的数码化是必然的趋势。数码化购物券只能在实体店或是摊位使用，小店家和小贩若不参与便无法从中受惠。

无现金交易深入现代生活的方方面面，中国领世界的潮流，世上还没有第二个国家能够像它一样做得如此彻底。我们以中国无现金社会为学习模范，但也必须警惕“过犹不及”，让现金的使用从日常生活中消失有其弊端，特别是一些老人家，可能会因此而生活不便。对外来人也多少会有麻烦，新加坡是个开放城市，更应注意这一点。