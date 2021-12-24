社论：马国两州选加剧巫统内斗

2021年12月24日

马六甲和砂拉越先后举行了州选举，巫统和支持联邦政府的砂拉越政党联盟分别在州选举中大胜，巫统当权派希望乘胜追击，解散国会举行闪电大选。然而，现在举行大选对反对党不利，对首相依斯迈沙比里等当政派也不利，只对巫统主席阿末扎希、前首相纳吉等有利，所以相信依斯迈不会在近期内解散国会。这将加剧巫统两派的争斗，未来两年的政治形势和社会民生不容乐观。

马六甲11月20日举行州选举，选票出现了回流巫统和国阵的趋势，显示选民对反对党希盟的不满，以及在疫情危机时刻求稳的倾向。希盟执政联邦和甲州的两年，未能落实竞选承诺，又出现许多分裂，特别是前首相马哈迪和希盟领袖安华之间的分裂，直接导致希盟政府倒台。去年疫情暴发初期，希盟没有领导全国抗疫，反而发生激烈内斗，也让选民感到失望。

砂州选举结果在预料之中。砂盟自1974年以来就执政砂州，之前长期执政的泰益玛目在2014年交棒予阿德南后，州政府展现了革新魄力。现任首长阿邦佐哈里继承了阿德南的执政风格。2008年以后，国阵与反对党联盟在西马此消彼长的形势日益明确。2018年联邦政权首次易手后，砂拉越政党退出国阵并组成砂盟，支持组织联邦政府的联盟。

砂盟目前掌握18个国会议席，按州选形势，来届大选有望拿下更多国席，使得它成为国阵和希盟都必须争取的造王者。阿邦佐哈里以此为筹码，同西马讨价还价，加强砂拉越在联邦的权利和地位。国会在砂州选前通过《1963年马来西亚协议》修宪案来提高沙砂地位就是例子之一。由此看来，东马在马国政坛日后的重要性越发突出。

巫统和砂盟在两场州选举中大胜，让巫统当权派相信举行闪电大选对他们有利，尤其是贪腐官司缠身的阿末扎希和纳吉。他们唯有通过大选重新掌政，才有望摆脱官司。然而，现在解散国会，意味着依斯迈拱手让出首相宝座，因为马国传统上由巫统主席出任首相。

依斯迈作为巫统副主席，却能官拜相位，是前首相慕尤丁被巫统逼宫下台前的回马枪。今年7月，慕尤丁面对巫统逼宫，委任依斯迈为副首相，并在一个月后交棒，显然是要利用他牵制巫统当权派。依斯迈任相后，立即与希盟达成合作协议，得到希盟对政府财政预算案和信任动议的支持。这种政府首脑获得在野党支持，以对抗所属政党内部压力的政治局面，这在任何国家都是罕见和诡异的。

面对党内当权派的压力，依斯迈一方面有国盟和希盟的支持，也许可以保住相位至2023年国会任期届满；另一方面，依斯迈很可能向巫统施压尽早举行党选，以便挑战党主席职。然而，巫统何时党选仍是一个问题。马国社团注册局今年8月宣布，巫统今年7月初展延党选至明年底的决定不合法，必须在今年结束前举行党选。但如今看来，巫统今年底党选已不可能，社团注册局未就此作进一步回应。

此外，阿末扎希和纳吉仍面对腐败官司。纳吉最近的腐败上诉案被驳回，可能影响他的政治前途，也是对巫统当权派的重挫。此外，吉隆坡高庭将在明年1月就阿末扎希的腐败案作出裁决，预料这只会加剧巫统内斗。

巫统内斗可能存在外溢效应，特别是抗疫方面。马国拥有行之有效的公务员体系，但是政府内斗会影响危机时候的资源动员与调度，近期西海岸的严重水灾可能是政府未能有效运作的结果之一。奥密克戎毒株的出现，也可能令形势更诡谲难测。一方面，如果出现大规模疫情，依斯迈更有理由不解散国会举行大选；另一方面，巫统内斗加剧，则不利于政府对抗新一波奥密克戎疫情和推动经济复苏。这两件事办不好，则直接冲击到当地民生与民众福祉，这点是毋庸置疑的。