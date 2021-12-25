社论：让孩子们尽快得到疫苗保护

一个多月前，我国是否为5岁至11岁儿童接种冠病疫苗尚存在几分不确定性，虽然美国食品与药物管理局（FDA）在10月29日就已批准辉瑞儿童疫苗的紧急使用授权，并于11月开始接种。以色列也在同月开始接种儿童疫苗。辉瑞之前已在美国为该年龄层展开临床测试。

进入12月份，好些国家如新西兰、菲律宾、印度尼西亚、葡萄牙等等都相继开始儿童疫苗接种。经专家团评估后，我国政府也决定从本月27日起开始接种的工作。首批儿科剂量的辉瑞/复必泰疫苗其实早在22日就已从欧洲运抵新加坡，显见政府早有安排。

接到首批疫苗当天，当局便宣布从下周一（27日）起，分阶段为5岁至11岁儿童接种冠病疫苗，随即发出约11万个邀请短信，给明年在主流小学就读四年级至六年级的儿童的父母和监护人，让他们为孩子预约接种时段。

这第一批受邀者的初步反应相当踊跃，在头两天就已经有超过三分一完成预约，12月份的预约时段也已爆满，说明多数家长们对疫苗具有充分的信心，也希望孩子能尽早注射，并获得疫苗的保护。

不过，相信也有一部分家长至今仍对疫苗存有一定的疑虑，因而不想让孩子接种，或是采取暂时观望的态度，看看其他人打了之后的反应再做决定。必须说，部分家长有这样的疑虑或担心是正常的，也可以理解。毕竟现在派上用场的是采用新技术的疫苗，并且属于紧急授权下使用。

简单说，家长的疑虑主要涉及疫苗的有效性和长期安全性，因为目前还暂时缺乏长期副作用的数据。对于成长中的孩子，一些家长难免也会有多一层忧虑，即打疫苗是否会影响发育。诸如此类的问题，应该都是当局事前就考虑到的。因此也特别安排了一场线上说明会，解答了包括上述的各种提问。有700多名家长参加了这个说明会。

有些家长或以为孩童感染冠病的概率较低，事实不然。上个月底，卫生部医药服务总监麦锡威副教授就透露，在本地确诊病患中，12岁以下儿童的比率已从10月的6.7％增至11.2％。政府因此希望能尽快为儿童接种疫苗，为他们提供保护。此外，孩童不打疫苗而感染冠病，还可能得面对罹患多系统炎症综合征的风险，这是一种罕见的病，会出现在感染冠病的儿童身上，可能导致身体不同器官发炎，包括心脏、肺、肾脏、大脑、眼睛等。本地至今已经发现了六起这类儿童冠病病例。

近来，冠病变种毒株奥密克戎快速地在世界各地传播，掀起新一波的疫情，也导致一些国家再度采取封城措施，足见被传染的风险已经加大。加上有了其他国家的先行经验，相信有助于鼓励更多还在犹豫的家长，为孩子做出接种的决定。

最理想的情况当然是所有可接种的学生都完成接种，但就一些家长已表明不接种的立场来看，最终一些学校难免会出现少数学生不接种的情况。而在学生接种工作完成后，相信各种校内活动将会更全面恢复，到时，一些学校可能就会面对是否须要对学生采取差别对待措施的困境。这么做对学生会产生怎样的心理冲击？不这么做，又有什么两全其美的办法，既能保护好没有接种的学生，又不致于造成学生之间出现隔阂？这确实是个教育部必须慎重处理的问题。

目前我国可打疫苗的人口中，有96％已完成接种或已打了两针。12岁至19岁的青少年群体，有约94%已完成接种。剩下的还未接种者中，5岁至11岁这个学生群体占了相当大的比重，他们总数超过30万人。过去是因为适合儿童用的疫苗还未出现，现在疫苗来了，家长应把握好时机，让他们尽快得到疫苗的保护。正如教育部长陈振声所说，儿童在日常生活中经常与家人和朋友接触，尽管无法完全排除孩子感染的风险，接种疫苗将有助降低他们染疫后引发严重疾病的可能性。