社论：全民接种尽快恢复正常生活

2021年12月29日

在政府的持续大力宣导下，我国的冠病疫苗接种率取得显著进展。根据卫生部的数据，截至12月26日，在全国疫苗接种计划下，87%的总人口已完成接种疫苗，而37%的人口已接种追加剂。前天，政府启动了儿童冠病疫苗接种计划，为五岁至11岁的儿童施打疫苗，当天就有3300名儿童接种了第一剂疫苗。

冠病病毒具有高度的传染性，尤其是最近出现的奥密克戎毒株。在面对病毒时，只有当所有的人安全后，我们才会安全。换句话说，只有达到全民接种的目标，我们才能有与冠病共存的充分底气与信心。

从这个角度而言，人力部前天公布的数据，令人关注。它指出，截至12月19日，在本地劳动人口中，虽然有98%已接种疫苗，但未接种的人数仍有约5万2000名，其中约6700人是60岁及以上的年长者。这个年龄群若感染冠病，出现重症或死亡的风险非常高。

政府较早前宣布，从明年1月1日开始，它将允许一半的居家办公员工返回工作场所上班。为了保护工作场所的安全，人力部前天发布差异安全管理的指导原则。

从1月15日起，只有完成接种、证实因健康理由无法接种，或是过去180天内从冠病康复的员工，才能返回工作场所。

根据指导原则，员工若因健康理由而没有接种疫苗，雇主应考虑安排他们在家办公，或调整他们的工作岗位。那些无法居家办公的未接种员工，雇主可要求他们拿无薪假或终止聘约。在这种情况下，雇主解雇无法回返工作场所履行职务的员工，不会被视为不当解雇。

本地有八成企业已全员完成疫苗接种，不受上述指导原则的影响。但是，另外两成的企业则将面对差异安全管理的挑战。据人力部的文告，在5万2000名仍未接种的员工中，仅一小部分是出于健康原因。大部分不是因健康理由而拒绝接种疫苗的员工，可能面对失去工作的风险。

差异化的安全管理措施，无疑会让那些拒绝接种疫苗的人感到愤愤不平。有未接种疫苗者在接受《联合早报》访问时批评这些措施让他们只能选择打针或失去工作，“很不人性化”；也有人认为，他们为自己的健康负责。

然而，冠病疫情已经折磨了我们快两年，它仍然威胁我们的生命与生计。尽管疫苗的有效性及副作用还存有争论，但是它至今仍然是减缓毒株杀伤力最有效的武器。

有了疫苗的保护，我们就能更快及更安全地重启经济。但如果我们的医疗体系因大量未接种者染病而不胜负荷时，经济重启可能就会被迫蹒跚而行。因此，拒绝接种疫苗者的个人选择，不仅会导致他个人染病的风险，也可能使抗疫功亏一篑。

疫情当前，即使强调个人权利至上的西方社会，也采取差异化的安全管理措施。

从12月27日开始，美国纽约市的所有企业必须要求所有员工提供疫苗接种证明才能返回工作场所，否则就要面对罚款。该市也规定12岁及以上的市民出示已接种两剂疫苗的证明才能进入餐厅、电影院、健身房等室内场所，而五岁至11岁的儿童则需要出示一剂的接种证明。

我国政府在疫苗接种的宣导工作，已做了不少的努力。随着疫苗接种率的提高，国人对疫苗接种的接受度也增强不少。这为差异化的安全管理，创造有利的条件。虽然我国劳动人口中仍然有5万2000名未接种者，但是相较于12月5日的约7万5000人，已经减少了三成。差异化的安全管理措施，将促使更多未接种者接种疫苗。

奥密克戎病毒正在全球迅速传播，提高了疫苗接种的紧迫性。当新加坡达到全民接种的目标时，我国将能更有信心地放宽更多安全管理措施，而国人也将能更快地恢复正常的生活与经济活动。我们都期待这一天的到来。