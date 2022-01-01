社论：迎接2022年继续坚韧前进

2022年在冠病疫情持续笼罩世界的阴影下降临了，已经在全球各地肆虐两年的病毒，在新的一年里看来还没有收手的意思。欧美各国近来更掀起了新一波的疫情，12月27日，美国单日新增确诊病例首次超过50万起，英国、丹麦、法国、希腊、意大利、西班牙各国每天的确诊病例也都达到十几二十万起，大家都无法热烈迎接新年。世界卫生组织警告，奥密克戎变种毒株有可能取代德尔塔成为主流，并一同引发全球冠病“大海啸”。前景着实堪忧。

所幸过去一年，我国政府采取了及时和正确的应对措施，以最快速度获取疫苗并为全民接种。一年来，绝大部分人口都已完成接种，12岁以下儿童接种工作也已展开。这使我国成为世界接种率最高的国家之一，大大降低人们患上重症和死亡的概率，也降低疫情对经济的冲击，让我国有更大的信心迎战新一波的疫情，并以更稳健的步伐继续前进，集中全力复苏经济。

疫情和经济是紧密相关的。去年，因为我国较好地管控疫情，兼顾保生命和保生计，经济明显反弹，预计全年可获得6至7%的增长率，难能可贵。新的一年，世界经济的复苏势头恐将受到新一波疫情的干扰。不过，李显龙总理在新年献词中给国人带来了信心。他指出，接下来的一年将会是一个过渡时期。我国经济正在稳步复苏，只要没有意想不到的情况出现，我国就能跟上全球经济复苏的步伐。国内生产总值预计在今年可取得3%到5%的增长。

对2022年，我们还有其他一些可以谨慎乐观的理由。首先，是占世界国内生产总值（GDP）近三成的区域全面经济伙伴协定（RCEP）从今天起正式生效，这将有助于进一步促进各成员国之间的贸易，为区域经济复苏提供宝贵的助力。其次，在2021岁末，新加坡和中国最高层级双边合作机制——新中双边合作联合委员会（JCBC）年度会议上，两国政府部门、企业和机构在会后签署14项谅解备忘录与合作协议，数量为2014年以来最多，进一步巩固新中双边合作关系，开展更美好的经济前景。

其三，过去一年来，我国也继续在经济领域发挥创新的能力，推动数码经济的发展，并已相继和智利、新西兰、英国及韩国达成“数码经济协定”。数码经济也是新中和新美未来经济合作重点之一，因此，预计在新的一年里，这个发展势头将有望持续。

对一个小国来说，应对疫情和维持经济发展，我们有一定的自控能力，但对国际局势的发展，尤其是大国在本地区激烈博弈的地缘政治，则不是我们所能左右的。新的一年里，我们仍须准备面对来自这方面的不确定因素。

鉴于中美两大强国之间的争斗过去几年来并无向好的迹象，加上今年又是中美两国国内政治至关重要的一年（中共第二十次全国代表大会将于下半年召开，美国中期选举则将于11月举行），因此难以期望两国政府会放软姿态，相互退让。新加坡能做的是结合其他亚细安成员国的集体力量，发挥高度的政治智慧，折冲樽俎。

展望2022，前景虽然还是一如去年充满不确定性，但国人一年来所展现的坚强韧性，说明只要我们能维持内部的高度团结，不受外力分化，就能继续破浪前进。去年即使存在诸多隐晦，我国经济仍取得不俗表现，我国的体育健儿们更展现了超强的斗志和毅力，羽毛球员骆建佑、残疾女泳将叶品秀、保龄球女将黄琳芷及台球好手叶浚惟纷纷登上了世界冠军的宝座，为国争光，这应该能给国人极大的激励，在新的一年里，继续谨慎应变，勇猛前进。