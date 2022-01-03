社论：让自行归还碗盘成为生活习惯

2022年1月3日

从上个星期六（1月1日）起，新加坡食品局与安全距离大使开始在咖啡店和食阁巡视，对用餐后没有归还餐具托盘并清理桌面的食客采取执法行动。

在去年11月1日起两个月的宣导和适应期中，当局共向在咖啡店和食阁用餐后的食客发出超过7000次相关提醒，正式执行首日，当局共发出大约140次的提醒。

自去年6月，有关条例率先在本地小贩中心推行，并从9月1日起正式对违例者采取执法行动后，多数食客在用完餐后，都会自行将碗碟托盘放到归还处，只有一人因为不听劝告而接获书面警告，没有人被罚款或控上法庭。

在政府宣布将实施强制归还碗盘条例后，一些国人有强烈的反应，认为政府不应该又以法令来规范民众的社会行为，而且餐饮场所的清洁工作是商业运作的一部分，收拾碗盘和清洁桌面的工作应该由清洁工人负责，食客没有理由在用餐后须要自己清理餐具。

相关条例实施下来，虽然仍有人不满意这样的做法，而且发声表达不满，试图影响舆论导向，不过这半年下来，多数人已慢慢适应，并了解这样做既方便其他食客，也有助于保持公共用餐地点的清洁，利人利己，大家用餐愉快。

此外，强制归还碗盘条例实施后，不仅提高食客归还碗盘意识，在宣导期间，群鸟飞入啄食的情况有所改善，在执法行动开始后更为明显，改善程度约60％至70％。但人们也发现食客自动归还碗盘后，清洁工人没有为桌面消毒和清理留下的残渣，这方面的问题还须得到关注和进一步解决。

从小贩中心、咖啡店到食阁，归还餐具托盘和清理桌面的规定，可说是我国一次尝试改变人们行为的社会运动，促使大家共同解决社会问题。在短短六个月内，民众意识到自动归还碗盘托盘只是举手之劳，也是个人在公共餐饮场所应有的基本行为。

这项强制食客主动归还托盘碗碟餐具的条例，自实施以来取得良好成效，食客帮助减轻清洁员工的工作负担，提高本身的责任感和素质，同时无须担心有关条例会影响清洁工的生计，因为目前餐饮业仍面对清洁工短缺问题。

对于12岁以下孩童、体弱的年长者以及残障者，无法自行归还餐具和清理桌面，当局早已表明会宽容对待，不会采取执法行动，不过会请家人或用餐同伴帮忙收拾、清理桌上的垃圾和归还用过的托盘。

在国家环境局保洁桌面援助计划（Clean Tables Support Scheme）津贴下，我国全岛1120间咖啡店与220间食阁，已安装餐具与托盘归还设备的比率已从7月的20％增加到99.6％，这确保食客自行归还碗盘计划能顺利执行，其实自小贩中心推行这项条例后，不少食客已开始在咖啡店这么做。

食客用餐后没有清理用过的餐具和归还托盘，第二次违例将被罚款300元，第三次则可能被控，一旦上庭，刑罚将与乱丢垃圾相同，第一次被治罪可处以最高2000元罚款。

尽管有人是因不愿被罚款而遵守条例，但我们还是应该让自行归还碗盘和清理桌面，成为大家的一种日常生活习惯。

希望在疫情稳定后，多数安全距离大使重回原本的工作岗位，即使在没有人巡逻监督的情况下，国人仍会自动自发地归还碗盘清理桌面，协助保持公共用餐地点的清洁和卫生。

我国多年来尝试教育和引导民众养成各种社会责任，至今仍须以罚款的手段来提升国民的行为，这是社会教养的一大缺憾。当更多人愿意自动归还碗盘和清理桌面，并意识到这是应尽的个人责任时，我们离优雅社会才更进一步。