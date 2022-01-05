社论：主动出击严惩网络诈骗

2022年1月5日

本地的网络罪案层出不穷，诈骗团伙屡试不爽，而受害者以及钱财损失不断激增。单在上个月，共有469名华侨银行用户坠入钓鱼短信骗局，损失高达850万元。

在网络时代，网络骗案是难以避免的恶行。但是，与传统的骗案不同，网络诈骗团伙通过手机或电脑大规模地撒网，大小通吃，有不少受害者是弱势群体，包括年长与低收入人士。

在上述假冒华侨银行行骗的案件发生后，本地媒体陆续收到多名受害者或家人诉说被骗的心酸经历。他们包括在假期兼职打工的女大学生以及被骗走医药费的小贩，金额相当于他们的全部家当。

网络诈骗团伙利用科技广泛地发出钓鱼短信或假冒政府官员行骗，几乎每一个有手机的人都受到干扰，时时刻刻都要处于防备的状态。钱财损失固然令人心痛，若猖獗的网络骗案削弱了人与人之间的信任关系以及对网络安全的信心，则是对社会更大的威胁。一个骗子横行的社会，将大大削弱社会资本，从而推高交易成本。

其次，网络诈骗团伙假冒法院、警察部队、移民厅、卫生部或银行行骗，令民众真假难分。他们肆无忌惮地冒充政府部门或官员行骗，公然挑战制度的权威性，扰乱政府或企业的正常运作，也动摇人们对网络治理的信心。

网络诈骗团伙无所不在，而且有不少是有组织的跨国团伙，因此执法机关与企业在对付它们时，经常感到鞭长莫及。在这个情况下，网络用户的警惕性被视为第一道也是最后一道防线。全国罪案防范理事会的反诈骗广告用词所说的：“别慌、别信、别给”，就反映了这个无奈的现实。

然而，诈骗团伙行骗手法日新月异，让网络用户防不胜防。此外，他们广泛撒网总有收获，而被绳之以法的概率很小，因此干案的回报远大过风险。另一方面，相关的新闻报道，特别是受害者的金钱损失，虽然旨在警惕网络用户，但可能却间接助长了骗徒的嚣张气焰。

为了保护网络用户、维护制度的权威性和基于互信的社会资本，反诈骗的策略有必要转守为攻。单仅呼吁网络用户提高警惕，不能对诈骗团伙起威慑作用。

执法单位须主动出击，严惩落网的骗子，才能杀鸡儆猴，修复社会对于普及数码化生活的智慧国愿景的信心。

网络诈骗案日益泛滥，根本原因是犯罪成本太低，尤其是境外的犯罪分子。因此，执法机关应该加强跨境合作，特别是情报的分享，来提高破案率。当局有必要侦破一两件大案，严惩一批骗子，以改变外界以为司法对网络诈骗束手无策或重视不足的错误印象。所谓预防胜于治疗，当局或应考虑整合资源，如善用犯罪心理学等知识，研究诈骗手法、受害者心理等，把这些新知识用在公共宣导上面，加强民众应对骗子的自卫能力。

同样的，单仅呼吁网络用户删除诈骗短信或挂断诈骗电话，也无法确保所有网络用户的安全。面向社会大众的机构如电信公司、银行以及网购平台，必须把保护客户视为履行企业社会责任的核心任务，严肃对待诈骗短信或电话，为客户举报诈骗行为提供及时有效的管道，减少骗子得逞的机会。

我国目前已有《防止骚扰法令》与《防止网络虚假信息和网络操纵法令》，有关当局或许可研究扩大这两条法令的涵盖范围，以对付诈骗团伙的骚扰行为以及虚假信息。此外，执法单位应考虑把网络诈骗分子的照片公诸于世，让他们受到道德的谴责，可发挥阻吓潜在干案者的作用。

在人手一机的时代，每一个人都可能是网络诈骗团伙的潜在目标。实际上，陷入网络骗局的人数有增无减，有些人的毕生积蓄在一瞬间被一扫而空。从这个角度而言，网络诈骗团伙已成为社会的公敌。单仅防守已不够，是时候调整心态，主动出击了！