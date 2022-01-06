社论：加强戒备与奥密克戎共存

2022年1月6日

奥密克戎毒株肆虐全球，引发病例突增的趋势，全球单周病例的增加已破1000万，是之前单周病例的近两倍。在疫情最严重的美国，单日新增病例过百万，新一波疫情已扩散至全国各地。

美国首席传染病专家福奇指出，这波疫情可能过几周就会达到高峰。

印度的每日新增病例超过3万起，为去年9月以来的新高。澳大利亚每日新增病例近5万起，累计病例已破50万起。

我国前天新增病例突增近一倍，达842起，输入病例约占六成，近两个月来每周社区病例增长率则再次突破1。

南非的经验显示，奥密克戎疫情可能很快消退。去年11月，该国发现奥密克戎后不久，冠病病例急剧上升，但它上个月底已度过第四波疫情的高峰期。

另一令人感到乐观的情况是，过去一周国际上五项不同的研究数据显示，免疫群体扩大加上大量变异，促使奥密克戎的严重性远低于德尔塔疫情。奥密克戎伤害性不强的主要原因是，它深入受感染者的肺部的能力较弱。

美国加州大学专家甘地在香港发表的研究结果显示，完成疫苗接种者感染了奥密克戎后所产生的强烈免疫反应，也足以抵御其他类型的冠病毒株。她说，一旦奥密克戎在人群中产生充分的免疫力，就有望结束这场大流行。

不管西方专家的看法是否过于乐观，这些研究至少印证了本地的实际情况。昨天宣布的数据显示，在新加坡累计的2252起奥密克戎病例中，只有三起病患需要接受输氧，而他们在三天内恢复，没有任何病例住进加护病房。卫生部上个月底调整应对奥密克戎病例的方式，感染者无须一律送往指定的隔离设施，而是根据临床症状被安排居家康复或在社区护理中心。

此外，由于全民接种疫苗计划迅速展开，协助我们抵御奥密克戎的袭击，阻止了它在本地社区的迅速传播，也给了我们时间认识这新型病毒，而及时调整策略，以防止我国医疗体系因奥密克戎病例的可能大幅增加而超重负荷。

由于冠病疫苗和追加剂能提供充分的保护，昨天卫生部长王乙康在记者会上宣布，把疫苗有效期定为九个月，从今年2月14日起，接种了追加剂才算“完成接种”。

我国将在本月底收到新一批疫苗的供应，可进一步加速追加剂接种步伐。

澳洲总理莫里森表示，没有必要把注意焦点放在每天的病例数据上，而应该更加专注重症病人，同时继续推进经济重启计划。现在越来越多国家在这一点上取得共识，这是可喜的发展。

在“与冠病共存”策略下，我国经济和社会活动加速恢复，从本月起，多达半数居家办公的员工已可回返工作场所上班，市区内的餐馆、小贩中心等等随之迎来久违的热闹情景。

随着4万多名小一新生开学，各中小学和高中也让学生恢复更多的学校生活体验，如举行升旗礼，不超过50人的课外活动等等。

最近圣诞节和新年佳节期间，市面上一片景气，商场、旅游点出现人流。从表面上来看，人们已不再特别在意每天新增病例数据，这是“与冠病共存”应有的常态。

较不具严重性的奥密克戎毒株有取代德尔塔之势，成为“地方性流行病”，然而，预防疫情迅速扩散仍是关键策略。

专家的普遍看法是，如果奥密克戎病例激增，住院和死亡病例的绝对数也会跟着上升，问题在于上升的速度。

虽然这一波疫情相对没有那么严峻，国人还是应作好个人的防备，时刻保持高度防疫意识，勤洗手、出门戴口罩、与人保持安全距离，更频繁地进行自我检测。唯有大家保持纪律和耐心，我们才更有可能尽早恢复生活常态。

本地感染数据若高居不下，也可能影响其他国家对我们的边境开放。我们即使鼓励外人来访，也难达到预期效果。

感染数据不必成为人们关注的焦点，但尽量压平病例数据曲线仍很重要，这须要全体国人的合作。