社论：英康转型应确保不忘初心

社论

职总英康（NTUC Income）前天（6日）宣布，将从合作社转为企业经营，并改名为英康保险有限公司（Income Insurance Limited）。消息来得突然，事前也毫无迹象。不过以它计划在今年下半年就完成转型来看，应是早有筹划和准备，也应是职总的决策。无论如何，这是一个重大的转变。

职总英康和职总平价超市（NTUC FairPrice）、职总富食客（NTUC Foodfare）、Kopitiam、职总优儿学府（NTUC First Campus）等都是职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）这一合作社控股机构的成员，也是家喻户晓的名字，因为它们和人们的生活有着千丝万缕的关系。

回看当初，这些合作社的成立，都肩负着重大的社会使命。它们可说都是政府授予职总以发挥其特殊社会功能的独门武器。这些以民众福利为先，而非旨在盈利的合作社，在市场中起到了很重要的平衡作用。

英康由已故副总理吴庆瑞博士倡议，在1970年成立。当时，吴博士认为成立合作社能够推进职工运动的发展，而保险合作社之设，旨在确保工友在艰难时期有一笔钱能应付生活所需，同时为年老生活预先储蓄。过去几十年里，英康确实不辱使命，为百万工会会员提供了宝贵的服务，也弥补了市场的缺口。

但必须说，今天的社会和营商环境与数十年前已大不相同。在今天更具竞争性的环境里，作为一家合作社，英康显然面对很大的营运压力，包括本地保险业市场趋向成熟饱和，增长放缓，以及大型保险业者占据主导地位和新科技业者涌入，导致市场份额差距加大，包括工会会员在内的广大消费者也有了更多的选择。

面对市场的巨大变化，英康不能无动于衷，但却又受到合作社条例的掣肘，难以施展拳脚。合作社的运作是以会员为基础，以自助和互助为原则。目前只有职工会和其他合作社可以投资于英康。这也形成扩展业务和注资上的局限。

企业化是解决之道，也能提升英康的市场竞争力，关键在于它最终是否会切断与工会之间的脐带？英康表示，未来十年将会拨出一亿元来支持提升低收入家庭、帮助年长者和改善环境等事业。

职总创优企业合作社也表示，它依旧会是新公司的最大股东，英康继续是合作社旗下的机构之一。

英康企业化看来已成定局，但它并不是第一家企业化的职总合作社。早在1993年职总就把当时经营德士业务的职总康福企业化。康福集团后来也挂牌上市。

2003年，康福又和德高集团合并，成为今天的康福德高（ComfortDelGro）。未来英康会否也走向康福模式也备受关注。

职总英康走向企业化，固然有其背后的特定因素，也可能有保险领域特殊的应变要求，但难免会引起人们对其他大型合作社长远去向的猜测。比如，职总平价超市将来也会企业化吗？

平价超市是许多国人生活的一部分，它们在市场起到突破私人超市集团垄断和平抑物价的作用。一旦也改变了性质，人们自然会担心，它们是否会渐渐走向以盈利为先，忘了初心？

总之，这些合作社和工会会员以及一般民众关系密切，对正在发生或可能发生的重大变迁，职总创优企业合作社应有更详尽的说明和交待。