社论：修妇女宪章维系婚姻神圣性

国会日前三读通过妇女宪章修正法案，为现有五项离婚理由之外，增补第六项，让夫妻能以“双方同意婚姻破裂至无法挽回”为由，共同承担婚姻失败的责任申请离婚。

共16名议员参与二读辩论，他们表达了许多实际的疑虑。

增补一项新的离婚理由，表面上看来是为离婚多开一道“方便之门”，为想劳燕分飞的夫妻提供离婚的捷径，这一点是国会中争论的焦点。

在目前的离婚制度下，申请离异的夫妻要不是互相指责，就是分居，以满足其中一项离婚理由。但夫妻互相指责难免伤害下一代，孩子夹在中间，对他们是一种痛苦。夫妻暂时分居几年，等待离婚批准，也无法共同负起照顾孩子的责任。

反之，对于无法挽回的婚姻，夫妻双方以孩子的利益为重，避免互揭疮疤，离婚后也才能共同负起责任，把对孩子的不利影响降到最低点，这应该是这项“增补”的目的之一。此外，夫妻感情来到终点纵然不幸，有时却也是双方的理性选择，不一定就得撕破脸。好聚好散，也能防止下一代对婚姻产生恐惧和排斥心理。

当然，这一修正，必须避免发出一个错误信号，让社会大众以为离婚在今天已是一件容易的事，因此导致青年男女忽略婚姻的神圣性与双方的责任。教育部兼社会发展部政务部长孙雪玲的说明是，夫妻循这一途径离异，仍有相当的难度，他们必须提供足够的理由，并且须证明已尝试挽救婚姻而不果。倘若法官不信服，或认为还未到这一步，是可以驳回申请的。

李显龙总理在个人面簿留言说，这项新增理由反映出国家“继续迈向一个更平等的社会，由男女共同承担家庭和养儿育女的责任。”

二、三十年前，女性普遍是婚姻破裂的受害者。今天男女的经济和社会地位更趋向平等，却带来高离婚率的问题，这是时代进步、个性被解放，以及生活在现代化城市的代价。

我国统计局去年中发表的数据显示，2016年至2020年结束婚姻（包括离婚或是婚姻无效）的夫妇平均每年有7424对，与2011年至2015年之间的7439对不相上下，可见高离婚率在过去10年保持“稳定”的趋势。当中，中年离婚率则有所增加。根据去年中的报道，相比12年前，新加坡45岁以上的夫妻离婚率大幅上升，男性从30%上升到42.4%；女性则从20.1%增至27.5%。

根据本地资深辅导员的分析，夫妻离异有多个理由，包括家庭生活素质的期望与压力、子女教育、两人的税务责任等等。婚外情、家庭暴力、精神虐待、夫妻二人把工作置于家庭之上、价值观分歧、性格不合的缺点日益放大，任何一项都可能造成婚姻危机。

夫妻在不同婚姻阶段出现情绪不稳定，互相归咎是现代社会常见的现象，即使经过多年相处也无法避免，只要处理得好，在一般情况下，双方不会走向感情破裂的道路。

当离婚无法避免时，双方都受到平等对待是妇女宪章的修正动机，法律也必须确保夫妻申请离异不是一时的意气用事，法官若认为双方或还有和解可能，可下令他们接受调解和辅导。

此外，社会上的调解机制，包括家庭服务中心可以扮演的角色日愈重要，它们可为面对家庭和婚姻困境的夫妻提供支持。

政府为了鼓励年轻一代结婚组织家庭，而放松了组屋申请条例。至目前为止，这是否也无意中导致一些年轻人为了尽快“拥屋”，而对终身大事缺乏更认真的考虑？无论如何，年轻人在婚前的婚姻辅导应该受到重视。

鼓励结婚和生育是既定长远国策，当局推动结婚程序数码化以提高便利，对此宏茂桥集选区议员黄玲玲批评“虚拟的仪式”可能淡化婚姻的重要性。这是个合理的担忧。

维护家庭的完整是我们应该传承的价值观，法律保护弱者，也鼓励意见分歧的夫妻即使要分离也应该和气收场，而不是吵吵闹闹给下一代留下心头阴影。新时代的妇女宪章与时并进，但仍须以巩固人们对婚姻制度的信心，以及促进家庭价值观为终极目标。