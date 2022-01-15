社论：适应疫后新环境的必要蜕变

社论

卫生部长王乙康前天在政策研究所（IPS）的“新加坡透视”论坛上发表主旨演讲时说，后冠病世界将是新加坡自我重塑的最大机遇。冠病疫情就像一个重置按钮，迫使我国重新思考如何以更明智、更好的方式处事。

在一般人心目中，冠病疫情是世纪瘟疫，至今持续两年仍无法被压服，可说是人类过去百年来遇上的最顽强的大流行病，单单抗疫就已使人心力交瘁。此外，世界很多地方至今还等不到疫苗供应，只能在无望、无助和无力的情况下挣扎，遑论捉住什么疫情带来的机遇。

新加坡的处境确实很不相同。政府领导人能如此信心十足地谈论疫后世界的机遇，主要是因为我们能相对有效地管控疫情，包括为全民接种疫苗，有足够的国家储备，应付疫情对经济造成的惨重打击，舒缓民困。当局也很早就意识到，回到疫情前的状态已不可能，因此，必须设法做出各种调整，与疫共存。

在这样的大方针底下，比较敏感的国人相信都已觉察到，疫情已导致我们长久以来习以为常的生活方式发生许多重大的变化，疫情也让许多原本不可能的事变成可能。

比方，许多公司企业实行了员工在家办公的做法，学校加进了居家学习的单元，许多人通过线上方式学习和开会，向来最头疼的尖峰时段公路交通拥挤问题，突然间也“不药而愈”，网购网销更是大行其道，这些都是疫情前难以想象的。

政府也灵敏地认识到，可以把危机化为机遇。比如，利用我国药剂业和作为交通枢纽的优势，迅速成为冠病疫苗的生产与转运中心。受到历来最严重打击的航空服务，在客源几乎断绝的情况下，迅速拓展货运服务。

在世界供应链被打乱的情况下，我国的海港却异军突起，去年的集装箱吞吐量创新高，达3750万个标准箱，比前年增加1.63%，货运量也增加1.4%，达5亿9900万公吨，成为全球最繁忙的集装箱转运港。

去年有九家海事公司在新加坡开设业务，另有14家企业扩充在本地的运作。这都是灵活应变，迅速调整，敏锐捉住新机遇的结果。

在政策上，疫情也给政府带来了可以顺势而为的空间。王乙康就举出了交通和医疗服务两个例子。他认为，我国应该重新思考“尖峰通勤时间”的概念，把交通曲线压平。在医疗保健方面，人们对基层护理的重要性也有了更好的认识，包括良好卫生习惯、接种疫苗以及由远程医疗辅助的居家康复模式。这可能是基层预防性护理的新开端。

正所谓适者生存，回顾过去两年，我们可以清楚看到，疫情无情淘汰了许多各行各业的“不适者”，但与此同时却有许多人从中发现了新机遇，并扶摇直上。这一切说明，应付疫情挑战是迫不得已，不得不为，但单单应付挑战是不够的，还须做好适应疫后世界的准备。

疫情已改变了世界，展望未来，可以确定的是回到疫前的情况已不可能，在这个时候，从个人到各行各业以至整个社会，顺应客观环境的改变而蜕变，已不是一种选项，而是疫后生存与发展的必须。

那些能越快借疫情蜕变者，将越可能适应疫后的生存与竞争环境。其实，除了应对疫情，我们还须应对另一个与我们的生存息息相关的课题，即气候变化。塑造一个低碳社会也是我们必须进行的蜕变。

对我们这个蕞尔小国而言，灵活应变是最佳的生存之道。回顾过去两年的抗疫之路，可喜的是我国能持续发挥这方面的优势，国人团结一致，政府治理能力到位，两相配合，让我们有信心迈向疫后的世界，尽管这个未来的世界还存在诸多不确定和不是我们能力所能控制的因素，包括地缘政治可能发生的变化。