社论：农业科技转业计划意义深长

由新加坡劳动力发展局、新加坡食品局和共和理工学院携手推出的一项新转业计划，将在未来两年帮助约100名本地员工转向农业科技领域发展。受惠人数看似不多，然而这项计划对我国实现2030年的粮食安全目标却有深远影响，也是关键的一步。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生上周走访本地一家垂直农场后指出，冠病疫情更加深了我国在粮食安全方面的意识，在农业科技领域重新设计工作，为国人创造新的就业机会，包括具有良好前景的职业如农艺师和农场经理等等。只要这项转业计划成效良好，未来就会考虑扩大计划规模。

我国在2019年提出要将国人在农产品营养需求方面的自产比重，从现有的10%提高到2030年的30%，也就是“30.30愿景”。这主要是确保在突发情况下，国人的蛋白质等基本粮食营养供应也不中断，这与我们积极开发水资源以满足需求的思维一致。疫情期间国际上各种供应链出现混乱与断裂，更加深本地人的危机意识，面对未来可能出现更多不可预见的灾难冲击必需品的供应，包括口罩、医疗用品等生存物资，越来越多国家也意识到自身开发与掌握技术的重要性，过度依赖对外采购必需品的策略和比重，都必须调整。

陈诗龙指出，到2030年，我国在农业科技领域预料新增4700个高价值的职位，其中七成属于专业人士、经理、执行员与技师以及熟练员工。为了满足未来人力需求，政府在这时候引导国人进入这个领域，具有深远意义。

对新加坡这类都会型国家来说，农业是国人很陌生的领域，一般印象是辛苦肮脏、低回报，这观念可能不利于农业发展。但对本地积极开发和引进的各种高科技农业来说，情况未必如此。截至2019年，本地农场总数约220个，包括海水渔场109个、养殖渔场12个、蔬菜农场77个、豆类六个、鸡蛋农场五个，其他如羊、虾、谷物类农场11个。其中，有越来越多企业投资于产量更大、更具备科技含金量，也能提供较舒适工作环境的农场，例如室内耕种蔬菜、孵蛋，甚至室内垂直渔场。近几年，有企业开始研发和生产人造肉类和海鲜，从国家角度，这也是加强粮食安全的重要一环。

本地一些大专学府和业者都持续探讨和改善更适合我国都市环境的农业生产技术，对于培训年轻一辈与中年人对农业的认识与兴趣，有积极作用。过去几年，我国积极倡导在组屋邻里开辟供居民从事休闲农作的园地，环境局更在去年广发蔬菜种子给民众在家自行培植，其实就是一种推广农耕的尝试。只要国人普遍感受到种菜或者养殖农产品在休闲目的与乐趣之外，也具有自我提供健康与营养食物的积极意义，农业意识就能成功推广，未来要寻找有意从事农业的人就不会太困难。

农业科技领域具备粮食安全政策前景，转业者在此时投入学习一技之长，既具有时机的优势，也更容易获得企业接受。三大机构为转业者提供六个月和三个月的农业相关课程，由政府提供最多七成的学费补贴；在职培训期间，也由政府提供每人每月最高70%的薪金补贴。据报道，至今已有15家公司愿意透过此计划聘请本地员工。

高科技农业在本地或许会引发关于价格竞争力与市场前景的疑虑。但只要看看本地多家蛋农的产品长期被广大消费者所接受，就知道只要企业坚持在严格把关下生产更安心与高品质的农产品，消费者就会有信心也乐意支持。此外，包括价格相对高昂的进口有机农产品，在本地同样有长期支持者。高科技农场如何作好品质掌控，以及发挥创意，生产更具特色或有差异化的农产品，才是市场会不会长期支持的关键，国人消费力倒不是问题。有媒体报道指出，本地就有米其林餐厅在菜单上长期采用九成的本地农产品。

民以食为天，我国从过去淘汰大部分传统农业，到今天鼓励高科技农业发展，除了出于国内外实际环境的需要，也与科技进步有关。农业在先进国已经是需要专业技术也有意义的行业，国人如果在观念上能逐渐转换，职业与专业就能有更多选择。