社论：劳资政应更重视职场心理健康

社冠病疫情两年来，突显职场心理健康必须融入本地工作文化的迫切性。

所谓职场心理健康，也就是老生常谈的工作压力。不同时代，国人面对的压力有所不同，反映到健康问题上，就是情绪多变、酗酒、高血压、忧郁症等等，可大可小，就看雇主和员工个人如何应对。一般认为，工时长、竞争日益激烈、科技发展太快让人跟不上，以及生活成本高涨等等，都可能引发或加重今日员工的焦虑。

新加坡人的工作狂热在国际上出了名，在不同的调查中，国人的快乐指数并不高，工作压力是关键因素。

“大辞职潮”是时下的“潮流词汇”，疫情是催化剂，带动了本地年轻人的跳槽风气。疫情之前，跳槽主要是考虑薪水，但是今天跳槽的因素不一而足，新一代人的工作价值观跟上一代有很大的差异。

从积极的角度来看，年轻人追求理想，希望自己的才华获得更多发展机会并不是坏事。

相比起来，年长或者属于夹心层的中年员工就没有条件那么“潇洒”，即使对工作不满或感到压力加重，更多会选择努力适应，因为他们一般得养家或养自己，而不敢轻易离职。就算决定了换工作或转换跑道，也终须面对未知和风险，而这又是另一种压力来源。

在疫情之下，有更多企业关注员工的职场心理健康，劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）和一些社会组织、以及学者专家已更广泛地讨论这个课题。

大企业对这个课题认知较高，本地中小型公司面对经营发展的问题，要求员工做超时工作的现象普遍存在。但年轻一代的工作态度已有所不同，工作压力过大留不住他们。

成立于2006年的银丝带（Silver Ribbon）组织起初主动接触企业，推广职场心理健康时屡遭拒绝，显示当年的大环境对职场心理健康缺乏理解和重视。

如今，越来越多企业与银丝带接洽，有意展开各种活动，包括为管理人员和普通员工举办分享会、庆祝每年10月的世界心理健康日、为职员提供心理健康支持和辅导等等。更多企业开始实施更扁平的组织结构和文化，促进开放性的沟通、灵活的工作时间。

有些机构规定下班后，上司或主管人员不能通过短信、电邮与员工谈论工作。

另有些雇主的做法别出心裁，值得企业界参考，如积极心理学学院（The School of Positive Psychology）去年年中开始，每个月为职员提供两天的“心理健康假日”，让他们在情绪紊乱、无法工作时不必出示任何医疗证明就能请假。

非盈利组织商联中心（Bizlink Centre）同样致力于把心理健康的认知推广到企业中，让它成为职场文化的一部分。

全球科技巨擘甲骨文公司（Oracle）在去年7月至8月期间，针对本地1000多名员工、经理和人力资源主管进行年度研究调查，结果显示：新加坡有近七成打工族认为2021年是有生以来压力最大的一年。高达92%受访者对以往“事业成功”的定义彻底改观，不再以追逐名利双收为首要目标，反而更看重那些能为自身带来价值和舒适感的工作。选择工作时，他们会优先考虑：工作与生活平衡、心理健康，以及工作场所的灵活性。

这项调查结果证实，我国已出现工作文化转型的趋势。

居家办公是疫情间的应变模式，有利有弊，其最大的特点是模糊了员工的上下班时间。受薪者的一个普遍反馈是，工作时间更长了，而且还要兼顾家里的琐事，无法集中精神工作。

在“与冠病共存”的抗疫策略下，政府鼓励雇主让更多员工回公司机构上班，今后一段时间本地极可能是两种工作模式并存。不管是上班或是居家工作，工作与生活平衡是不可忽视的环节。特别是雇主和人力主管必须意识到，企业要成长和取得成功，拥有健康的员工团队是要素之一；反之，如果公司如同一个“压力锅”，充斥着负能量，员工们上班各个郁郁寡欢，怎么会有生产力，又怎么去市场竞争？

劳资政三方必须共同面对雇佣关系改变带来的挑战，尤其要重视员工的压力问题。更健康的职场文化和更健康的国民，应是我们不断努力追求的目标。