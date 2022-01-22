社论：家长应尽快让孩子接种疫苗

社论

小学生从上个月27日开始接种冠病疫苗，至今三个多星期，进展情况良好。据教育部发表的数据，到本月18日，小一至小六约30万人中，每三人中已有两人预约接种，超过半数学生已打了第一针，打第二针的工作也已于日前展开。

有关小学生接种疫苗的课题受到各方关注，因为这是第一次，存在一些未知因素。疫情也不断地在反复和变化，人们自然也有诸多的疑问。因此，国会于本月10日复会时，就有多达17名议员就冠病疫情提出25道口头询问，当中不少围绕儿童疫苗接种问题，包括接种安排、疫苗不良反应等。

对家长或学生监护人而言，大家最关心的应该是接种后会有什么不良反应，虽然临床试验证明疫苗基本上是安全的，但还缺乏实际的大规模接种后的数字佐证。

卫生科学局在本月19日发布的第九份冠病疫苗安全报告，终于提供了初步的数据。

该局的报告显示，截至上个月31日，我国已为五岁至11岁儿童施打2万多剂冠病疫苗。当中只出现六起不良反应报告，占注射剂数的0.03%，他们的情况都不严重。这六起不良反应包括三起荨麻疹（hives）和眼皮、面部及嘴唇肿胀等过敏反应，头晕、发烧和呼吸急促各一起。没有孩童出现严重不良反应。这是实际的数据，应该可以让一些还在犹豫的家长比较放心，让孩子接种疫苗。

另一个人们关注的问题，教育部是否会差别对待没有接种疫苗的学生？本报上个月25日的社论也曾对此表示关切。这个问题已于本月10日在国会得到解答。卫生部长王乙康向议员们表明，目前不会对学童实行差异化措施。这是因为儿童染疫后引发重症的可能性不高，政府要尽可能让儿童有接受全面教育的机会。“尽管我国有严格的疫苗接种差异化安全管理措施，以便在保护未接种者的同时，尽可能恢复活动，但不会那么严厉对儿童实行。”

此外，部长也表明，如果儿童感染冠病，只要他们是新加坡公民、永久居民或长期证件持有者且近期没有出国，不论他们是否已接种，政府都会继续承担冠病治疗费。政府的这两项决定是明智的。毕竟小孩接种与否，是大人（家长或监护人）的决定，“后果”不该由他们来承担。

不过，政府的上述决定，不应被误以为不让儿童接种疫苗也可以心安理得。家长们真正应该担心的是，孩子若没有接种，一旦染病会对健康产生什么严重的后果或导致什么长远的后遗症。其次，目前传染性更大的奥密克戎正在肆虐，并已成为主要的传染毒株，我国也正在进入新一波疫情的高发期，这意味着接下来一段时间，包括儿童在内，将会有更多人在社区受感染。在这个时候保护好孩子的健康尤其重要，而让他们尽快接种疫苗，可以大大减低他们患上重症的风险。

抗疫跨部门工作小组昨天还指出，竹脚妇幼医院的初步调查指出，五岁至11岁孩童接种两剂辉瑞／复必泰的儿童剂量疫苗后，体内产生大量抗体。他们接种后出现不良反应的概率比青少年来得少，至今没有人需要接受医疗审核或住院治疗。

政府因此鼓励所有五岁至11岁的孩童接种冠病疫苗。有些人以为患上冠病的儿童不多，其实不然。通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生在国会透露，去年有1万5540名12岁以下的儿童确诊冠病，当中3145人曾住进医院或冠病设施。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天也在政府抗疫跨部门工作小组记者会上透露，从去年10月1日至今年1月16日，本地共有1万4380名12岁以下孩童感染冠病，而竹脚妇幼医院和国大医院也观察到有越来越多的儿童确诊病例及非冠病相关呼吸道症状的病例需要入院治疗。我国过去一星期感染冠病的12岁以下儿童人数翻倍，1月13日有120起，但1月20日暴增至312起。

总体而言，只有0.03%或每10万人中只有30人需要输氧或进入加护病房，须要注意的是，有少数感染者康复后会出现后遗症。目前就有15名儿童从冠病康复后出现多系统炎症综合症。

政府推出儿童注射疫苗计划，是要让所有儿童得到应有的保护，但他们最终是否能在这个计划下受惠，却得看家长为他们做出怎样的决定。