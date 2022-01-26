社论：关注通胀上涨势头

2022年1月26日

我国的整体消费价格指数连续12个月上升，去年12月份年比上涨4%，创下2013年2月以来的最高纪录。若不包括私人陆路交通和住宿费，12月份的核心通胀率年比上升2.1%，也是2014年7月以来的最高水平。

面对通货膨胀上涨的势头，新加坡金融管理局昨天罕有地在半年货币政策会议之外宣布，将让新元汇率升值。

由于新加坡的消费品大多依靠入口，深受外来因素的影响，因此我国不通过利率而是通过汇率的调整，以确保物价的稳定。

金管局文告指出，去年10月至12月，核心通胀率持续攀升。能源价格进一步上涨，入口的食物价格也维持在高水平。

此外，国际旅游强制要求冠病检测的费用推高了机票价格，而国内劳动市场吃紧使工资增长高过历史平均水平。在这个背景下，物品与服务的价格增长比较早前的预测来得强劲。

它认为，去年末推动全球与区域通胀的因素可能持续一段时间。因此，金管局调高今年的通胀预测。核心通胀率从去年10月份预测的1%至2%，调高至2%至3%；整体通胀率也从1.5%至2.5%，调高至2.5%至3.5%。

金管局连同财政部和国家发展部去年12月15日出台新一轮的房地产降温措施，而昨天又提前调整货币政策，显示它随时准备确保物价与房价的上涨维持在可控的范围内。

然而，我国是个外向型的经济体，深受外来因素的影响，而我国强劲的经济复苏以及政策导向的税收措施，可能推高企业与个人的通胀预期，导致通胀率急速攀升。有分析师认为，金管局昨天的宣布只是前奏曲，它很可能在4月再度收紧货币政策。

在外来因素方面，冠病疫情导致全球供应链中断，推高了全球的通胀率。美国去年全年的整体通胀率攀升至7%，是1982年6月以来的新高；核心通胀率（扣除食物与能源价格）上升至5.5%，也是自1991年以来的新高。

全球供应链中断、港口阻塞与运费飙涨的态势，未见有缓和的迹象。此外，在过渡到绿色经济过程中，传统能源如石油与煤炭的供应出现短缺现象，推高了能源的价格。分析师认为，通胀已不再是先前预测的“暂时性现象”，而是可能持续一段长时间的结构性改变。这引发人们对人力成本与物价螺旋式上涨的忧虑。

全球供应链中断提高了我国的能源与食品价格，也导致劳工短缺以及人力成本上涨的问题。

另一方面，我国正在多个行业推展渐进式薪金模式，以打造包容性的社会，但这也在一定程度上推高了人力成本的增长。我国也正在加速落实可持续发展策略以及推动绿色经济，并可能在来临的财政预算宣布提高碳税。此外，社会开支激增意味着消费税的调高已箭在弦上。

上述因素叠加影响，推高国人的通胀预期，进而导致消费价格以及资产价格的上涨。金管局通过收紧货币政策，固然有助于缓解外来物品价格上涨对国人的冲击，但是新元若过于强劲，将影响我国的出口竞争力。因此，政府也通过财政转移，缓解国人的生活费压力。

统计局的数据显示，一般家庭的整体消费价格指数，去年下半年同比上扬3.1%，显著高于去年上半年的1.5%。在扣除自住型住屋的估算租金后， 收入最高的20%国人所支付的物价涨幅达3.1%，而收入中等的60%和收入最低的20%分别达2.1%和1.6%。在数据上来看，高收入群受到的冲击最大。

然而，不同收入阶层对通胀的承受能力不同。一般上，高收入阶层以及富裕人士比中低收入群有更大的承受能力。政府不遗余力，通过大量财政转移，协助低收入群应对生活费上涨的压力。有学者指出，如果通胀继续攀升，政府可能有必要推出更针对性的措施，协助低收入群体。

除此之外，在通胀压力下，中产阶层以及退休人士要维持原有的生活水平，面对不小的挑战。在一些发达国家，中产阶层正在急速萎缩，并加剧了贫富悬殊的现象。新加坡有必要引以为鉴。