社论：美中拖累世界经济复苏前景

2022年1月28日

国际货币基金组织（IMF）最新的报告指出，奥密克戎变种毒株打乱各国复苏步伐、能源供应不足及全球供应链中断推高通货膨胀、中国房地产泡沫和经济增长放缓，都导致今年全球经济前景不如去年。除了IMF所提出的因素，乌克兰乃至台海局势，凸显了作为影响全球的两大经济体，美国和中国各自的经济和外交决策，都给世界经济的复苏增加了不确定性。

报告说，对比去年全球5.9%的经济增长率，今年的预估值为4.4%。这一下调的主要原因，是美中两大经济体均面对下行风险。拜登政府“重建美好未来”财政法案遭国会否决、美国联邦储备局提前结束货币宽松政策，以及供应链持续不稳定，迫使预估下调1.2个百分点。中国防疫清零政策对正常生产和生活的冲击，以及以房地产泡沫为主的债务危机，则削掉了预测值的0.8个百分点。2023年全球经济增长率进一步下调为3.8%。

拜登就职一周年的民调显示，美国民众对他的不满意度继续攀升，超过满意度，主要是他被党内极左派裹挟的经济政策，引发了几十年没见的高通货膨胀，许多超市因为供应链中断而货架稀落。他禁止页岩油开采，不但让美国从原来的石油出口国地位，一下沦为重新依赖中东石油，更由于脱离实际地推动可再生能源，使得供不应求而推高了国内汽油价格。

更甚的是，美国政府对强制注射疫苗的违宪立场，促使大量供应链员工离职抗议，严重打击了国内商品流通，加上能源价格上涨，共同推高了通胀率。这又反过来促使美联储改变政策，一方面收紧货币供应，另一方面有意提前加息以抑制通胀威胁。美联储的表态已经让投资人变成惊弓之鸟，影响了美国股市近期表现不佳。

在太平洋彼岸，中国坚持清零的高压防疫政策，在传播力超强的奥密克戎病毒面前，日益显得得不偿失。上千万人口的西安因为出现少数病例，一刀切地封城，不但造成医院拒医致使孕妇流产、病患失治死亡的悲剧，更因为全市强制检测而停产停课，打击了正常的经济生产活动。另一个千万级人口城市天津后来也出现病例，由于靠近举办冬奥运的北京，让中国政府进退维谷。

此前恒大的债务暴雷，不但揭露了中国房地产业泡沫的严峻程度，也带出中国地方政府土地财政的不可持续。地方政府财政入不敷出还包括沿海富裕省份，广东、浙江等去年底都相继传出公务员减薪的消息。最近中共中央经济工作会议要求党政机关“过紧日子”，严格控制运行成本，反映情况不容乐观。作为世界工厂，中国经济前景的乌云，势必产生外溢作用，拖累全球经济复苏。

在美中国内经济形势不利之余，两国的对外政策同样加剧了世界经济的不确定性。面对俄罗斯在乌克兰危机咄咄逼人的姿态，拜登表现得犹疑不决，让人担心会间接鼓励俄罗斯总统普京火中取栗。华盛顿因分心乌克兰危机，又可能首尾不能相顾而波及台海安全形势恶化。北京在象征人类和平的冬奥会开幕前夕，突然加大对台湾的军事威吓压力，在时间点上无疑耐人寻味。

经济增长率有惯性趋势，增速放缓，对于大型经济体尤其是警讯。就如大型客机必须保持一定速度才能稳定飞行，一旦失速就极可能失控一样，美中等大型经济体如果无法保持一定的增速，便容易拖累全球经济的增长。在短时间内，还看不到美中政策改弦更张的可能性。这就意味着威胁世界经济前景的不利因素会持续存在。这或许也是为何IMF继世界银行之后，对全球经济增长前景发出警告。